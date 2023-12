Aktuelle Nachrichten aus NRW

Prozess zugelassen: Anklage nach tödlichen Polizeischüssen auf 16-Jährigen in Dortmund

5. Dezember 2023

In Dortmund beginnt am 19. Dezember der Prozess gegen fünf Polizeibeamte, die einen 16 Jahre alten Flüchtling in Dortmund erschossen haben sollen.