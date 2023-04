Polizei NRW nimmt mit fünftätigen Blitzermarathon Raser ins Visier

Mit einer groß angelegten Aktion werden in den kommenden Tagen (17. bis 21. April) vor allem an kritischen Punkten wie Schulen und Kitas in NRW flächendeckend Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dann sollten Autofahrer besonders aufmerksam auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten, sonst gibt es ein Foto nach Hause mit einem entsprechenden Bußgeld. Daher bittet die Polizei darum, den Fuß vom Gas zu nehmen.

Neben Kitas, Altenheimen und Schulen sollen auch vermehrt Orte ins Auge gefasst werden, wo es oft zu Unfällen kommt. Der Höhepunkt des Marathons soll dann laut „Auto Bild“ am Freitag stattfinden. Dann findet gleichzeitig der europaweite Blitzermarathon statt.