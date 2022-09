Parookaville 2023: Tickets im Vorverkauf – Wie teuer sind die Karten? Wann geht’s los?

Vom 21. bis 23. Juli 2023 soll die nächste Ausgabe des Parookaville-Festivals in Weeze stattfinden. Bereits am 2. Oktober 2022 startet der Ticket-Vorverkauf. Wie immer heißt es schnell sein, denn die Karten sind meist binnen kürzester Zeit ausverkauft.

Mit 225.000 Besuchern konnten die Veranstalter 2022 einen neuen Zuschauerrekord aufstellen: Noch nie waren so viele Menschen in der fiktiven Festival-Stadt unterwegs. Davon berichtet auch unser Redakteur Steven Salentin in seinem Erfahrungsbericht: „Als die Kölner Band Kasalla auf der Brainwash-Stage, die stets eine gelungene Abwechslung bietet, auftritt, platzt der Bereich vor der Bühne aus allen Nähten.“

Für die kommende Ausgabe ist die Kapazitätsgrenze allerdings erreicht, wie Parookaville-Veranstalter und -Mitgründer Bernd Dicks in einem Interview mit RP Online bestätigte. Oder um es anders zu sagen: Voller wird’s nicht!

Parookaville-Ticket-VVK startet am 2. Oktober 2022

Wer sich für das Parookaville 2023 „einbürgern“ will, der sollte sich den Sonntag, 2. Oktober 2022, dick und fett im Kalender markieren. Um Punkt 12 Uhr soll dann der Ticket Sale starten.

Tickets erhaltet ihr wie üblich direkt über die offizielle Homepage.

Parookaville-Tickets 2023: Wie teuer sind die Tickets?

Preislich haben die Veranstalter für die nächste Ausgabe noch keine Angaben darüber gemacht, wie teuer die Tickets im Vorverkauf sein werden. Zuletzt haben die Tickets rund 229 Euro gekostet. Ob es im kommenden Jahr preislich noch weiter nach oben geht, erfahren wir am 2. Oktober.

Parookaville 2023: Line-up in Planung

Welche Künstler und Acts 2023 mit an Bord sein werden, ist aktuell natürlich noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Entsprechende Gespräche hinter den Kulissen laufen aber bereits.

Zudem lief über die sozialen Medien eine Umfrage, welche Bands und musikalischen Genres ihr am liebsten auf dem Parookaville 2023 sehen würdet. Da darf man also durchaus gespannt sein, wie „bunt“ das Line-up im kommenden Jahr werden wird – oder ob es eher zurück zu den elektronischen Wurzeln geht.