Parookaville 2022: Die besten Festival-Bilder vom Sonntag

Über 200.000 Menschen gemeinsam an einem Flughafen – wir reden nicht von den Warteschlangen am Flughafen Düsseldorf, sondern von Parookaville. Am Sonntag haben die Festival-Besucher noch einmal alles gegeben, das sind die Bilder!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Resi, Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<