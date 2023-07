Parookaville 2023: Die besten Fotos vom Samstag, 22. Juli

Was für ein Tag auf dem Parookaville-Festival in Weeze: Feiern wie im Rausch, beste Musik von unzähligen Top-Acts wie Hardwell, The Chainsmokers, Tujamo und Le Shuuk, unzählige Festival-Fans, die sich im Arm liegen und bis in den Sonnenuntergang hinein tanzen – und mittendrin unser Fotograf, der die besten Momente für euch mitgenommen hat. Besser wird es nicht!

Oder doch? Am Sonntag steht das große Finale an! Die Fotos vom Vortag findet ihr hier.

