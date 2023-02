NRW: Klimaaktivisten protestieren gegen Autobahn-Ausbau

Die Klimabewegung Fridays for Future will an diesem Freitag in drei Städten in Nordrhein-Westfalen sowie an weiteren Orten in Deutschland gegen den Ausbau von Autobahnen protestieren. So ist vor dem Bundesverkehrsministerium in Bonn von Bündnispartnern eine Kundgebung auf dem Robert-Schuman-Platz geplant.

Dabei wollen Demonstrierende dem Ministerium symbolhaft rote Karten zeigen, wie Parents for Future Bonn im Vorfeld mitteilte. Auch in Düsseldorf und in Köln plant Fridays for Future am Freitag Aktionen

dpa