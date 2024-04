NRW-News

NRW jagt Raser: „Speed Week“ mit mehr Tempokontrollen hat begonnen

15. April 2024

In der angelaufenen Woche könnte es in Nordrhein-Westfalen dem ein oder anderen Raser an den Kragen gehen: Die europaweit stattfindende "Speed Week" will auch hierzulande auf die Gefahren überhöhter Fahrgeschwindigkeiten aufmerksam machen.