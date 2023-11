Aktuelle Nachrichten aus NRW

Gemeinsamer Protest: Arztpraxen und Apotheken in NRW bleiben heute geschlossen

15. November 2023

Engpässe bei Medikamenten, überfüllte Praxen, Fachkräftemangel, Unterfinanzierung: Ärzte und Apotheker beklagen massive Missstände in der Gesundheitspolitik. Am heutigen Mittwoch wollen sie gemeinsam zeigen, was ohne sie fehlen würde.