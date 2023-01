NRW

Keine Maske mehr in Bus und Bahn – NRW hebt Corona-Maßnahme zum 1. Februar auf

13. Januar 2023

Es ist ein weiterer Schritt zurück in die Normalität: Am Mittwoch, dem 1. Februar 2023, fällt die Maskenpflicht im Nahverkehr in NRW. Damit schließt man sich dem Vorgehen der anderen Bundesländer an – in vielen ist die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits gefallen. Auch im Fernverkehr gibt es eine Lockerung.