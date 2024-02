Tristesse am Himmel: In Nordrhein-Westfalen dominieren in den kommenden Tagen graue Wolken und Regen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Mittwoch und Donnerstag Dauergrau mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen bleiben mild, steigen am Mittwoch auf 10 bis 12 Grad und erreichen am Donnerstag Werte zwischen 11 und 14 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag kühlt es leicht ab, die Temperaturen sinken auf 7 bis 9 Grad. Auch am Freitag bleibt es wechselhaft mit Schauern und kurzen Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.

dpa