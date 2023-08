Mehr als ein Drittel der NRW-Haushalte besitzt mindestens eine Spielkonsolen

Spielkonsolen sind in Nordrhein-Westfalen weit verbreitet. Dazu gehören etwa die Sony Playstation, die Microsoft Xbox oder Nintendo Switch. Anfang 2022 gab es in 2,9 Millionen der 8,1 Millionen Haushalte im bevölkerungsreichsten Bundesland und damit in gut jedem dritten Haushalt mindestens ein Gerät, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag anlässlich der in der kommenden Woche beginnenden Messe Gamescom mitteilte.

Insbesondere in Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren sind die Geräte sehr verbreitet. Immerhin 71,4 Prozent dieser 1,1 Millionen Haushalte besaßen nach Angaben der Statistiker mindestens eine Spielkonsole. Am seltensten zu finden sind Spielkonsolen laut der Angaben in Haushalten von Alleinstehenden und Paaren ohne Kindern. Nicht einmal jeder fünfte dieser Haushalte besitzt eine Gerät.

>> Gamescom 2023: Das sind die besten Spiele der Messe in Köln <<

Der Anteil der mit Spielekonsolen ausgestatteten Haushalte hat sich in Nordrhein-Westfalen laut der Statistiker von 2006 bis 2022 mehr als verdoppelt.

dpa