„Mönch“ der Lützerath-Proteste identifiziert? Staatsanwaltschaft Mönchengladbach stellt Antrag

Die Proteste gegen die Räumung des Dorfes Lützerath im Januar 2023 sind inzwischen schon ein Jahr her. Einige Vorkommnisse aber beschäftigen die Behörden nach wie vor. Ein Rätsel soll nun aber gelöst worden sein.

So soll man den als Mönch verkleideten Demonstranten identifiziert haben. Der „Mönch“ hatte zweimal Beamte bei den Demonstrationen angegriffen und war auch in den sozialen Medien aufgrund seiner Verkleidung bekanntgeworden.

>> Bauernproteste: Landwirte blockieren A45-Auffahrt zwischen NRW und Hessen <<

Bei dem Demonstranten soll es sich um einen aus Frankreich stammenden Mann handeln. Dort war er ebenfalls bei Protesten als Mönch verkleidet und gewalttätig gegenüber Beamten gewesen, schreibt der WDR.

Bei den Protesten in Lützerath war es vor allem eine Aktion, die für Aufsehen sorgte: Ein Video, welches auf X (ehemals Twitter) geteilt wurde, zeigte eine Gruppe von Polizisten, die sich durch den Schlamm auf einem Acker kämpfen musste, dabei aber immer wieder ihren Halt verlor. Dabei warfen Protestler immer wieder mit Schlamm auf die Beamten.

Der „Mönch“ ging noch einen Schritt weiter und schubste einen Beamten, der feststeckte. Unter dem Jubel der Protestierenden fiel der Polizist in den Schlamm, während der Mönch sich aus dem Staub machte.

>> 74-Jährige nach Wohnungsbrand in Mönchengladbach tot aufgefunden <<

Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Mann in Lützerath und der „Mönch“ in Frankreich ein und dieselbe Person seien. Daher soll er sich nun wegen zweifachen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zuständig dafür ist die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach. Daher wurde von dort aus ein Rechtshilfegesuch nach Frankreich ausgesandt, damit man den Täter in Deutschland für seine Taten zur Verantwortung ziehen kann.