Mönchengladbach: Mann verlässt Baumarkt – wenig später ist er tot

Ein 85 Jahre alter Mann ist in Mönchengladbach von einem Auto angefahren worden und gestorben. Wie die Polizei am Sonntag (21. Januar) mitteilte, überquerte der Senior vom Parkplatz eines Baumarktes die dort fünfspurige Straße, als er vom Auto eines 28-Jährigen erfasst wurde. Einen Übergang für Fußgänger gibt es demnach an der Stelle nicht. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten am Samstagabend in eine Spezialklinik, wo er in der Nacht starb. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen demnach, auch ein Sachverständiger wurde eingesetzt. Zeugen sind gebeten, sich zu melden.

dpa