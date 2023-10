Landesgartenschau 2023 endet: Nächste Ausgabe kommt nach Neuss

An diesem Wochenende endete mit einer symbolischen Spatenübergabe am Sonntag (15. Oktober) die Landesgartenschau in Höxter. Ein halbes Jahr lang hatten die Besucher die Gelegenheit, sich die Schau in Höxter entlang am Weserbogen zum Weltkulturerbe Schloss Corvey anzuschauen. Neuss im Rheinland ist dann im Jahr 2026 Gastgeber für die nächste Landesgartenschau.

Bilanz ziehen wollen die Stadt Höxter und die Geschäftsführung bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (18. Oktober). Dann sollen auch die abschließende Zahl der verkauften Tickets mitgeteilt und eine erste finanzielle Bilanz gezogen werden. Im September hatte die Landesgartenschau fünf Wochen vor dem Ende mehr als eine halbe Millionen Besucher gezählt und damit die Prognose um 100.000 Gäste übertroffen.

dpa