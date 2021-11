NFL Playoffs 2021: So sieht das Playoff Picture aktuell aus

Am 13. Februar 2022 steigt Super Bowl 56. Im NFL-Finale in Inglewood (Los Angeles), Kalifornien treffen die beiden besten Teams der National Football League aufeinander.

Doch bis dahin ist für die Teams ein weiter Weg zu gehen. Nach der Regular Season folgen die Playoffs, an denen nur die besten 14 Teams teilnehmen. Wir erklären euch den Modus und zeichnen die „Road to Super Bowl 2022“ mit dem aktuellen Playoff Picture der NFL.

Wer kommt in die NFL-Playoffs 2021?

Nach nahezu jedem Spieltag verändern sich die Setzlisten der AFC und NFC, gerade am Anfang einer Saison ist viel Bewegung drin. Aus diesen Setzlisten ergibt sich das sogenannte Playoff Picture – der Spielplan der Playoffs.

Das Playoff Picture der NFL vor dem letzten Spiel in Week 9:

NFC : #1 Arizona Cardinals (8-1), #2 Green Bay Packers (7-2), #3 Tampa Bay Buccaneers (6-2), #4 Dallas Cowboys (6-2), #5 Los Angeles Rams (7-2), #6 New Orleans Saints (5-3), #7 Atalanta Falcons (4-4)

AFC: #1 Tennessee Titans (7-2), #2 Baltimore Ravens (6-2), #3 Los Angeles Chargers (5-3), #4 Buffalo Bills (5-3), #5 Las Vegas Raiders (5-3), #6 Pittsburgh Steelers (4-3), #7 New England Patriots (5-4)

Wer kommt in die NFL-Playoffs? Der Modus

Wie eingangs erwähnt, gibt es insgesamt 14 Plätze in den NFL-Playoffs. Doch es qualifizieren sich nicht automatisch die besten Teams für einen Einzug in die Playoffs. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass die NFL in zwei Conferences aufgeteilt ist – die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Beide Conferences sind in jeweils vier Divisions unterteilt, in der jeweils vier Mannschaften an den Start gehen.

Insgesamt kämpfen in der Regular Season also 32 Teams aus acht Divisions um den Einzug in die Playoffs und die damit verbundene Hoffnung auf den Gewinn des Super Bowl. In der Regular Season absolviert jedes Team seit dieser Saison 17 Spiele.

Bis es im Super Bowl zum ultimativen Showdown kommt, tragen beide Conferences eigene Playoffs aus, um so ihr bestes Team und den Teilnehmer am NFL-Endspiel zu ermitteln. Seit der Vorsaison qualifizieren sich sieben (zuvor sechs) Teams aus beiden Conferences für die Playoffs. Anhand ihrer Bilanz in der Regular Season werden sie in einer Setzliste platziert.

Die jeweils vier Sieger der Divisions sind in ihren Conference-Playoffs gesetzt. Dabei werden die Division-Sieger mit der besten Bilanz aus Sieg und Niederlage an #1 der jeweiligen Conference (AFC und NFC) gesetzt, die Division-Sieger mit der schlechtesten Bilanz an #4. Hinzu kommen die jeweils drei Teams mit der besten Bilanz, die ihre Division nicht gewonnen haben. Sie werden anhand ihrer Bilanz an #5, #6 und #7 gesetzt.

Sollte es zwischen zwei oder mehreren Teams einen Gleichstand geben, so wird anhand diverser Kriterien entschieden, wer in die Playoffs einzieht. Diese reichen vom direkten Vergleich über die Bilanz in der eigenen Division bis hin zur „Strength of Schedule“ (Stärke der Gegner in der Regular Season) oder der Differenz zwischen allen erzielten und kassierten Touchdowns.

NFL-Playoffs: Der Spielplan

Bereits eine Woche nach Ende der Regular Season beginnen die Playoffs mit der Wild Card Round. Das ist der Spielplan der NFL-Playoffs:

Wild Card Round: 15./16. Januar 2022

Divisional Round: 22./23. Januar 2022

Conference Championships: 30. Januar 2022

Super Bowl: 13. Februar 2022

NFL-Playoffs: So sieht die „Road to Super Bowl“ aus

Wild Card Round

Die Wild Card Round entspricht dem Achtelfinale. Das jeweils beste Team der Conferences hat in dieser Runde eine „Bye Week“, also spielfrei. Ansonsten sehen die Paarungen wie folgt aus: Das an #2 gesetzte Team spielt gegen #7, Team #3 gegen Team #6 und Team #4 gegen Team #5. Das Team mit der besseren Bilanz hat Heimrecht.

Divisional Round

In der Divisional Round, die dem Viertelfinale entspricht, greifen erstmals die beiden Topteams der Conferences, die zuvor eine „Bye Week“ hatten, ein. Sie spielen zuhause gegen das laut Setzliste schlechteste Team, das in der Wild Card Round gewinnen konnte. Die andere Partie bestreiten die beiden übriggebliebenen Teams der Conference – auch hier hat das Team mit der besseren Bilanz Heimrecht.

Conference Championships

Die siegreichen Teams der Divisional Round ermitteln das beste Team ihrer jeweiligen Conference in den Championship Games. Innerhalb der Conferences stellt die Conference Championship das Endspiel dar, in Bezug auf die gesamte NFL handelt es sich hierbei sozusagen um das Halbfinale. Das Team mit der besseren Bilanz in der Regular Season hat Heimrecht.

Super Bowl

Nach einer Woche Pause, in der im Pro Bowl die besten Spieler der AFC gegen eine Auswahl der NFC spielen, kommt es zum großen Finale: dem Super Bowl. 2022 findet der Super Bowl LVI im SoFi Stadium in Inglewood (Los Angeles), Kalifornien statt.

Die NFL-Playoffs im TV und Stream

Wenn es in die heiße Phase der NFL-Saison 2021 geht, ist „ran NFL“ – wie zuvor schon in der Regular Season – für die deutschen Football-Fans am Start. Der kleine, aber feine Unterschied: In den Playoffs werden ausnahmslos alle Spiele übertragen – Super Bowl inklusive!

Alle Partien könnt ihr euch auch im Live-Stream auf ran.de, prosieben.de, der ran-App (für Android und iPhone) sowie auf Joyn ansehen.

NFL-Playoffs bei DAZN

Neben „ran“ zeigt auch Streamingdienst DAZN alle Playoff-Spiele der NFL mit deutschen Kommentatoren. Der Unterschied zu „ran“ ist jedoch, dass ihr für das DAZN-Angebot ein Abo braucht, das 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr kostet. Bei DAZN gibt es zudem die Möglichkeit, sich den Super Bowl mit amerikanischem Originalkommentar anzusehen.

Wer diese Möglichkeit schon zuvor bevorzugte, besitzt höchstwahrscheinlich den „NFL Gamepass“. Falls dieser euch bis dato noch nicht überzeugen konnte, stellen wir euch das Angebot hier einmal kurz vor: Mit dem „NFL Gamepass“ in der Pro-Version (79,99 Euro) seht ihr alle Spiele – inklusive Super Bowl – live. Darüber hinaus gibt es auf Abruf auch die Highlight-Clips und das Relive aller Partien, „NFL Network“ 24/7 live und mit „NFL Originals & Programs“ eine riesige Mediathek mit NFL-Inhalten wie „Hard Knocks“, „A Football Life“ und „Total Access“. Als besonderes Bonbon obendrauf werdet ihr den anstehenden NFL Draft 2022 (28. bis 30. April 2022) mit dem Gamepass ebenfalls live verfolgen können. Euer Abonnement endet dann am 31. Juli 2022.

