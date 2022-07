Land bietet Musterformular für Anspruch auf Gratistest an

Zum 30. Juni liefen die kostenlosen Coronatests aus. Aber nicht für alle. Als Erleichterung für die seit Ende Juni kostenpflichtigen Bürgertests bietet das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium nun ein Musterformular zum Herunterladen an. Das teilte die Landesregierung am Samstag in Düsseldorf mit. Unter bestimmten Voraussetzungen bleibt der Test für die Bürger kostenlos.

So haben Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel Anspruch auf einen Gratistest, Kinder bis fünf Jahre, Haushaltsangehörige von Infizierten, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderung und deren Betreuer oder Bewohner und Besucher von Pflegeheimen, Kliniken oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Alle anderen müssen drei Euro zuzahlen.

Kritik gab es am bürokratischen Aufwand für den notwendigen Nachweis. Das Bundesgesundheitsministerium habe dem NRW-Gesundheitsministerium versichert, dass eine Eigenerklärung ausreiche, teilte das Land mit. Die Bürger können das Formular herunterladen und ausfüllen. Das Ministerium will so dabei helfen, dass Corona-Tests unkompliziert abgewickelt werden können.

