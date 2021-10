Ob Vegan oder Halal, Fisch oder Fleisch, Brötchen- oder Salat-Bun: In Köln gibt es für jeden Burger-Freund den passenden Laden. Vom Neumarkt (Innenstadt) bis ins Veedel sind die beliebten Burger-Restaurants überall verteilt.

Hier kommt unsere Top-Ten der Burgerläden in Köln:

1. Otto’s Burger Köln

„Otto’s Burger“ findet ihr in Köln im Herzen der Südstadt. Hier kommen Fleisch-Fans, Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten. Die Speisekarte ist üppig und reicht vom Cheeseburger bis zum Trüffel-Burger. Als Beilagen stehen Pommes, Süßkartoffelpommes, vegane No-Chicken-Nuggets, Coleslaw und viele weitere Kreationen auf der Karte. Guten Hunger!

Otto’s Burger Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adresse: Severinstraße 59, 50678 Köln

Öffnungszeiten: 12-22 Uhr

2. Five Guys Köln

Der Lieblingsburgerladen von Ex-US-Präsident Barack Obama ist mittlerweile auch in Köln angekommen. Saftige Burger gibt’s hier zu stolzen Preisen. Kölner Kunden schwärmen im Netz nicht nur von den Patties, sondern auch von den Pommes. Einen Besuch ist es wert. Allerdings ist die amerikanische Kette nichts für einen längeren Aufenthalt, sondern eher im Fastfood-Imbiss-Stil gehalten. In Köln sind Five Guys aktuell zweimal vertreten. Im November eröffnet jedoch eine dritte Filiale in Köln-Mülheim.

Five Guys Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adressen:

Altstadt: An d. Rechtschule 3, 50667 Köln

Innenstadt: Schildergasse 113-117, 50667 Köln

Öffnungszeiten:

Altstadt: 11.30 Uhr – 20.30 Uhr, Freitag + Samstag bis 21 Uhr

Innenstadt: 11.30 Uhr – 22 Uhr

3. Beef Brothers Köln

Absoluten Kultstatus in Köln hat der Burgerladen Beef Brothers. Die Kette (zwei Filialen in Köln) ist eines der ersten Burger-Imbisse in der Domstadt und Pioneer im Burger-Business, das nur mit frischen Zutaten arbeitet. Seit 2010 gibt’s die leckere Kette im Belgischen Viertel. Die Brüder setzen auf qualitativ hochwertiges Fleisch in urbaner Graffiti-Atmosphäre.

Beefbrothers Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adressen:

Aachener Str. 12, 50674 Köln

Christophstraße 46, 50670 Köln

Öffnungszeiten:

12-22 Uhr, Freitag+Samstag bis 24 Uhr

4. Fette Kuh Köln

Die „Fette Kuh“ grillt seit 2011 saftige Burger-Patties in der Kölner Südstadt und hat sich mittlerweile einen Kult-Status erarbeitet. Kunden lieben insbesondere den Cheeseburger der „fetten Kuh“, weil sie die Käsesorten selbst auswählen können. Bei Veganern beliebt: Der WTV?-Burger mit Kirchererbsen-Patty und Rote-Beete-Mayonnaise. Und: „Fette Kuh“-Fans können sich die leckeren selbstkreierten Saucen des Restaurants auch für zu Hause kaufen – im Laden oder im Online-Shop. Fans aufgepasst: Die „Fette Kuh“ ist im Winter auch auf diesem Kölner Weihnachtsmarkt vertreten.

Fette Kuh Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adresse: Bonner Str. 43, 50677 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch-Sonntag 11-22 Uhr

5. Karl Hermann’s Köln

Burger der Extraklasse gibt’s im Karl Hermann’s in Ehrenfeld. Wer bereit ist, für Qualitäts-Fleisch auch etwas mehr hinzublättern, ist bei Karl Hermann’s an der richtigen Adresse. Hier werden die Burger-Patties nämlich aus Boeuf de Hohenloh gemacht. So kostet ein stinknormaler Hamburger bei Karl Hermann’s allein 11,50 Euro. Der Cheeseburger mit gehobeltem Bollheimer Bergkäse liegt bei 13 Euro – ohne Beilage wohl bemerkt.

Karl Hermann’s Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adresse: Venloer Str. 538, 50825 Köln

Öffnungszeiten: 12-22 Uhr, Sonntag+Montag bis 21 Uhr

6. Freddie Schilling Köln

Hier wird alles selbst gemacht. Deswegen hat Freddie Schilling sich auch den Beinamen „Die Hamburger Manufaktur“ gegeben. Die Burger-Patties werden aus täglich frisch gewolftem Neuland-Rindfleisch aus artgerechter und nachhaltiger Haltung hergestellt. Die Pommes werden täglich frisch gestanzt – samt Schale, für einen natürlicheren Geschmack. Auf Veganer warten außergewöhnliche Patties aus weißen Bohnen, Kichererbsen, roter Beete, Pilzen, Zwiebeln und Tempura oder das Patty von Planty of Meat.

Freddie Schilling Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adresse: Eigelstein 147, 50668 Köln

Öffnungszeiten: 12-22 Uhr

7. Marx und Engels Köln

Eingefleischte Fans dürften das beliebte Burger-Konzept von Marx und Engels noch vom Hohenzollernring kennen. Mittlerweile sind Marx und Engels nach Ehrenfeld umgezogen. Doch ein Besuch lohnt sich noch immer, denn auch hier wird Qualität und Nachhaltigkeit ganz großgeschrieben. So beziehen Marx und Engels ihre Burger-Buns vom Bio-Bäcker und das Fleisch aus nachhaltiger, regionaler Zucht. Und: Neben veganen und vegetarischen Burger-Varianten stehen hier auch diverse Pommes-Kreationen auf der Speisekarte – etwa mit Chili und Parmesan, Trüffel oder Süßkartoffeln.

Marx und Engels Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adresse: Venloer Str. 266, 50823 Köln

Öffnungszeiten: 11.30 – 23 Uhr, Freitag + Samstag bis 24 Uhr

8. EinBURGERung Köln

Auf der Bonner Straße grillt nicht nur die „fette Kuh“ ihre Burger, sondern auch das Restaurant „EinBURGERung“. Die Pattys aus 100 prozentigem Rindfleisch werden von leckeren selbstgemachten Pommes komplettiert. Vom Italiano- bis zum Griechen-Burger werden hier alle Geschmäcker mit „eingeburgert“. Und: Am besten ihr bestellt hier gleich ein ganzes Menü. Dann bekommt ihr Fritten, Sauce und Getränk günstiger dazu.

EinBURGERung Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adresse: Bonner Straße 32, 50677 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag-Samstag: 12-22 Uhr, Sonntag: 13-22 Uhr

9. Alte Metzgerei Köln

Ja, auch auf der Schäl Sick wartet ein Szene-Burgerladen auf euch. Seit 2013 werden in der „alten Megtzgerei“ täglich frische und leckere Burger gegrillt. Kunden haben die Wahl zwischen einem Patty aus 100 Prozent Rindfleisch, Pulled Pork, Hähnchenbrust oder Veggie-Taler. Toppings wie Spiegelei, Guacamole oder Grillgemüse machen den Burger komplett. Nichts wie hin!

Alte Metzgerei Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adresse: Bergisch Gladbacher Str. 974, 51069 Köln

Öffnungszeiten: 16-21 Uhr

10. Hornochse Köln

Mitten in Nippes wartet eine ganz besondere Burger-Überraschung auf euch. Im „Hornochsen“ könnt ihr jeden Burger auch vegan oder vegetarisch bestellen. Dazu gibt es diverse Pommes-Varianten aus Süßkartoffeln, mit Schmorzwiebeln oder Cheddar. Yummy!

Hornochse Köln: Adresse, Öffnungszeiten

Adresse: Neusser Str. 304, 50733 Köln

Öffnungszeiten: 12-21 Uhr, Freitag+Samstag bis 22 Uhr

