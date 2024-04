Kühles Aprilwetter mit Regen und Wind – selbst Schnee in NRW möglich

In Nordrhein-Westfalen werden Mütze und Schal diese Woche wieder öfter zum Einsatz kommen: Aprilwetter der kühleren Sorte steht bevor.

Am Dienstag ist im Hochsauerland und in den Hochlagen der Eifel sogar Schneeregen oder Schnee möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag in Essen berichtete. Wärmer als 11 Grad soll es nicht werden, im Bergland ist bei 4 Grad Schluss. Regenschauer werden erwartet. Der Wind weht mäßig, auch stürmische Böen sind möglich. In der Nacht zum Mittwoch kann die Temperatur im höheren Bergland auf null Grad sinken.

Mittwoch wird es kaum anders, allerdings sind Gewitter möglich. Für Donnerstag rechnen die Experten wieder mit sonnigen Abschnitten bei bis zu 13 Grad. In höheren Lagen bleibt es kalt. Tiefstwerte von minus einem Grad sind möglich.