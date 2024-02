Karneval in Köln: Mit Humor gegen Kritik – Wüst als "Insta-Präsident"

Mit einem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Selbstironie präsentierte sich Hendrik Wüst (CDU) am Freitagabend auf der Karnevalssitzung des WDR in Köln. Der NRW-Ministerpräsident schlüpfte in die Rolle des „Insta-Präsidenten“ – eine Reaktion auf die wiederholte Kritik der Opposition, Wüst sei zu sehr auf Fotos in den sozialen Medien bedacht.

Kostümiert mit einem großen Instagram-Rahmen und begleitet von seiner Frau, die Fotos ihres Mannes auf Plakaten trug, nahm Wüst den Spitznamen der SPD mit Humor. „Zum Insta-Präsidenten wurde ich zwar nicht gewählt, aber ja gewissermaßen von der SPD ernannt“, sagte er am Rande der Sitzung. „Und über diesen Titel habe ich mich so gefreut, dass mein Kostüm für dieses Jahr recht schnell klar war.“

Wüst betonte, dass moderne Kommunikation gerade für Politik wichtig sei. „Karneval wäre nicht halb so schön und fröhlich, wenn man nicht auch mal ein wenig über sich selbst lachen kann“, so der Ministerpräsident. „Ich bin gerne Insta-Präsident.“

Karnevalssitzung wird im WDR ausgestrahlt

Der WDR zeichnete die Sitzung gleich zweimal im Kölner Festsaal Gürzenich auf: am Mittwoch und am Freitagabend mit Wüst. Aus beiden Shows wird die traditionelle Rosenmontagssendung zusammengeschnitten, die am 20. Februar um 20:15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird. Neben Wüst sorgten auch die Kölner Bands Bläck Fööss, Brings und Kasalla sowie Bernd Stelter und Guido Cantz für Stimmung vor jeweils 1300 Gästen.

NRW-Ministerpräsident Wüst ist zweitbeliebtester Politiker Deutschlands

Die gute Laune kam an diesem Abend vermutlich nicht von ungefähr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist im ZDF-„Politbarometer“ am Freitag (2. Februar) zum zweitbeliebtesten Politiker Deutschlands aufgestiegen. Er war in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen bisher gar nicht genannt worden und ist nun in der Rangliste gleich auf Platz zwei gelandet.

Auf der Bewertungsskala von plus 5 bis minus 5 wurde er durchschnittlich mit 0,7 bewertet. Wüst rangiert damit unmittelbar vor seinen Unionsfreunden Markus Söder (CSU) und Friedrich Merz (CDU). Der CSU-Vorsitzende Söder erreichte einen Wert von 0,1 (Januar: 0,0), CDU-Chef Merz von minus 0,4 (Januar: minus 0,3).

Alle drei gelten als Anwärter auf die Kanzlerkandidatur der Union bei der nächsten Bundestagswahl. Die Union will die K-Frage im nächsten Spätsommer oder Herbst klären.

