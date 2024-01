Wegen Hacker-Angriff: Internetseiten der Nordwestbahn und Rhein-Ruhr-Bahn beeinträchtigt

Wer am Dienstag (9. Januar) die Internetseiten der Nordwestbahn und der Rhein-Ruhr-Bahn aufrufen wollte, hatte Probleme damit. Bereits am Montag (8. Januar) kam es zu einem Online-Angriff auf das Eisenbahnunternehmen Transdev. Die Angreifer hätten am Montagvormittag eine Spam-Welle auf Formulare der Nordwestbahn-Seite gerichtet, teilte Transdev am Dienstag auf Anfrage mit.

Das Unternehmen habe versucht, die Angriffe mit verschiedenen Filterprogrammen und anderen Maßnahmen abzuwehren, was auch die Seite der Rhein-Ruhr-Bahn umfasst habe. „Bei Nutzern der Website, die häufig auf die Seite zugreifen, kann dies zu Beeinträchtigungen beim Zugriff führen“, hieß es.

Die Maßnahmen seien am Dienstag sukzessive zurückgefahren worden. Bei der Rhein-Ruhr-Bahn sei der Internetauftritt wieder ohne Probleme erreichbar. „Lediglich bei der Website der Nordwestbahn laufen aktuell noch erhöhte Schutzmaßnahmen weiter, die noch nachjustiert werden“, hieß es.

dpa