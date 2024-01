Weiße Zuckerdecke lockt zahlreiche Wintersport-Fans: Ski- und Rodelspaß im Sauerland

Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee haben über die Nacht zum Sonntag die Wintersportverhältnisse vielerorts im Sauerland noch einmal verbessert. Schon am Samstag hatten sich viele Skifahrer und Rodler von rund 60 laufenden Liften auf die Hänge bringen lassen und im Schnee vergnügt.

„Es ist natürlich noch schöner zu fahren, wenn auf dem technisch produzierten Schnee eine neue Schicht natürlichen Schnees liegt, wenngleich sie nur zart ist. Und die weiße Landschaft ist was fürs Auge“, sagte die Sprecherin der Wintersport-Arena, Susanne Schulten, am Sonntag.

Nach einer Flaute über Weihnachten sei der Winter an diesem Wochenende wieder gut durchgestartet, hieß es weiter. Der Auftakt war am Freitag das erste Abendskifahren bei Flutlicht. Etliche Skigebiete in den Höhenlagen bieten dabei bis etwa 22 Uhr beleuchtete Pisten an.

„Da kommen die Leute auch nach Feierabend, vor allem solche, die mal sportlich fahren wollen“, sagte die Sprecherin. Wann die einzelnen Skigebiete das Fahren am Abend anbieten, steht auf der Webseite der Wintersport-Arena.

Ski-Spaß im Sauerland: Am nächsten Wochenende geht es weiter!

In den vergangenen kalten Tagen haben die Liftbetreiber der Skiregionen die tiefen Temperaturen genutzt, um reichlich technisch produzierten Schnee auf die Pisten zu bringen. In den nächsten Tagen wollen sie aufgrund der Kälte viel Nachschub schaffen – für das folgende Ski-Wochenende. Dann hoffen die Sauerländer zusätzlich auf ein bisschen Sonne.

Für Langläufer öffnet zudem eine 2,7 Kilometer lange gespurte Loipe auf technisch erzeugtem Schnee rund um das Stadion in Schmallenberg. Sie soll täglich geöffnet sein. Dort findet auch das Jugendtraining für Olympia statt.

