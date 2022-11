The Kelly Family: Weihnachts-Tour startet in Krefeld – diese Mitglieder sind dabei

Die Kelly Family startet am Freitag (18. November) in Krefeld (NRW) ihre Weihnachtstournee. Insgesamt sind 27 Konzerte geplant. Die Tournee endet am 29. Dezember in Frankfurt/Main.

Vor fünf Jahren hatte sich die Kelly Family nach zehnjähriger Schaffenspause zurückgemeldet und nach fast drei Jahren Tourneepause ist es nun wieder soweit: „Ich empfinde die Ortswechsel bei der Tour nicht als Stress. Reisen gefällt mir und die Route ist gut getaktet mit machbaren Distanzen“, sagte Joey Kelly der dpa im Vorfeld der Tournee. „Für uns fühlt sich das normal an. Das ist nicht anders als damals in den 90er Jahren, als wir auch tourten. Das ist das Geschäft eines Musikers, dass er nahezu an jedem Abend in einer anderen Stadt spielt.“

Unter dem Titel „One More Happy Christmas“ veröffentlicht die Kelly Family zudem in der kommenden Woche eine Weihnachts-EP mit zwei neuen Stücken. Ein neues Weihnachtsalbum soll folgen. Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul wollen auf der Tournee neben weltbekannten Weihnachtssongs einige der größten Hits der Band spielen.

Die Gruppe aus Mitgliedern der irisch-amerikanischen Großfamilie Kelly haben mit ihrem Folk-Pop weltweit bereits mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft und mehrere Alben an der Chart-Spitze platzieren können. Aufmerksamkeit erregte die Familie auch mit ihrem ungewöhnlichen Lebensstil. So lebte sie zeitweise in einem Doppeldeckerbus, auf einem Hausboot und auf Schloss Gymnich.

dpa