Pinke Ostern auf dem Gertrudenhof: Fototauglicher Ausflugstipp in NRW

An Ostern wird auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth gezeigt, wie der Hase läuft: Denn dann verwandelt sich das 25.000 Quadratmeter große Gelände in einen Osterpark. Eine riesige Osterpyramide, geschmückt mit unzähligen rosa und weißen Blumen, stellt dabei eines der vielen Foto-Hotspots dar.

Was können Besucher dort außerdem erleben, was gibt es zu essen und was kostet der Eintritt? Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

Wann ist der Osterpark auf dem Gertrudenhof in Hürth geöffnet?

Vom Samstag, 2. März, bis Sonntag, 7. April 2024, lädt das 25.000 Quadratmeter große Gelände zum Familienausflug ein. Zu den Öffnungszeiten verraten wir euch weiter unten im Artikel mehr.

Frühlingserwachen auf dem Gertrudenhof: Das erwartet euch im Osterpark

Der Osterpark ist in zwei Bereiche unterteilt: Der Bereich A lockt auf das Bauernmarktgelände mit Hofladen, Bauernmarkt-Café und Hoffloristik. Der komplette Bereich ist kostenfrei zugänglich. In der Winterscheune gibt es einen Regionalmarkt mit Obst-, Gemüse und weiteren lokalen Erzeugnissen und eine Beet- und Balkonpflanzenauswahl. Im Bauernmarkt-Café lässt es sich mit Kuchen aus der Hof-Manufaktur, frischen Waffeln, Crêpes oder herzhaften Flammkuchen gut gehen.

Kinder können sich mit Waffeln im Bauch auf dem Kletter-Spielgerät austoben und ihren Spaß haben. Die Tiere auf dem Gnadenhof-Streichelzoo freuen sich über ihren Besuch, allerdings nur in dem für Bereich, der ohne Ticket zugänglich ist.

Öffnungszeiten des Bauernmarktgeländes: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gertrudenhof (@gertrudenhof)

Im Bereich B (nur mit Eintritt und Ticket!) geht es dann so richtig rund: Tausende bunte Ostereier, fröhliche Frühlingsblumen und liebevoll gestaltete Oster-Fotospots, wie die Osterpyramide, tauchen das Gelände in ein zauberhaftes Ambiente. Riesige Hüpfburgen im Osterlook, vom Gertrudenhof selbst designt, lassen Kinderherzen höher schlagen. Mit dem Eintritt ist der Gertrudenhof Gnadenhof-Streichelzoo dann komplett zugänglich, inklusive dem großen Kinder-Spielplatz.

Ob toben im Stroh und rosa Bällebad, spielen mit über 10.000 pinken und übergroßen Lego-Steinen, oder Stockbrot grillen an der Feuerschale – im Gertrudenhof Osterpark ist wohl für fast jeden etwas dabei.

Übrigens: Falls das Wetter mal umschwingen sollte, steht einem wettersichern Toben und Spielen in der neuen überdachten Strohscheune nichts entgegen.

Öffnungszeiten des Osterparks: Donnerstag und Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag (und täglich in den Osterferien) von 10 bis 19 Uhr.

Eiersuche, Eierlauf und Eierwurf: Die Highlights rund um Ostern

Der Osterpark hat rund einen Monat geöffnet, doch zu Ostern startet hier erwartungsgemäß der Höhepunkt und lockt an diesen Tagen mit besonderen Ideen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gertrudenhof (@gertrudenhof)

An Ostersonntag und Ostermontag von 11 bis 17 Uhr können alle Kinder ab 3 Jahre auf der Ponywiese an der Strohburg ihr Talent bei verschiedenen Osterspielen unter Beweis stellen. Der Osterhase persönlich wird den ganzen Tag über herumhoppeln und die kleinen Teilnehmer anfeuern.

Während die Kinder sich beim Spielen austoben, können die Erwachsenen im Streuobstgarten bei Live-Musik entspannen. Von 14 bis 17 Uhr sorgen Musiker für beste Unterhaltung und ein gemütliches Osterambiente.

Weitere Oster-Tipps in NRW gibt es hier:

Die Preise: Das zahlen Erwachsene und Kinder an Eintritt

Bei einem so großen Angebot lässt es sich erahnen, dass der Eintritt auf dem Gertrudenhof nicht kostenfrei bleibt. Generell lässt sich sagen, dass ein Besuch unter der Woche nicht nur etwas günstiger ist, sondern wohl auch angenehmer vom Besucherandrang her. Denn an den Wochenenden ist der Hof oft ausgebucht.

Tipp: Sichert euch daher insbesondere am Wochenende vorab online Tickets.

Die Eintrittspreise im Überblick:

Tageskarte:

Donnerstag und Freitag: 6,90 Euro

Samstag und Sonntag: 8,90 Euro

Täglich in den Osterferien: 8,90 Euro

Late-Ticket (nicht an allen Tagen verfügbar):

Donnerstag und Freitag: 4,90 Euro

Samstag und Sonntag: 5,90 Euro

Täglich in den Osterferien: 5,90 Euro

Der Eintritt für das Osterspektakel an Ostersonntag- und -montag kostet 9,90 Euro.

Eintritt frei: Kinder unter 3 Jahren, Geburtstagskinder und Personen mit Behindertenausweis.

Weitere Informationen und Tickets gibt es hier.

Was gibt es außerdem im Frühling in NRW zu Erleben? Frühlingsfeste 2024 in NRW: Alle wichtigen Termine und Veranstaltungen hier im Überblick