Moerser Kirmes 2023 startet heute: Öffnungszeiten, Attraktionen, Anfahrt und alle Infos

Die Moerser Kirmes ruft wieder in die Innenstadt – und die Kirmes-Fans freuen sich. Vom 1. bis 5. September (Freitag bis Dienstag) läuft das größte Volksfest am Niederrhein und nimmt dabei zahlreiche Straßen vom Friedrich-Ebert-Platz bis zum Kastellplatz in Beschlag. Wir verraten, was euch erwartet.

Die Ursprünge der Moerser Kirmes sollen bis ins Jahr 1880 zurückreichen – das populäre Fest in der Innenstadt hat also bereits einige Jahre auf dem Buckel. Kein Wunder also, dass der Name noch immer zieht, Hunderttausende Besucher sind über die fünf Tage zu Gast in Moers.

Moerser Kirmes 2023: Termin

Die Moerser Kirmes startet am Freitag, dem 1. September, und läuft dann bis einschließlich Dienstag, dem 5. September 2023.

Moerser Kirmes 2023: Öffnungszeiten

Vor allem am ersten Tag solltet ihr darauf achten, nicht zu früh dort zu sein, schließlich geht erst um 17 Uhr los. Dann eröffnet Bürgermeister Christoph Fleischhauer die Moerser Kirmes am Riesenrad auf dem Friedrich-Ebert-Platz mit Fassanstich, Konfettiregen und drei Salutschüssen. Zuvor gibt es das „Herzl‘ Werfen“: Wer ein bisschen Glück hat und ein bedrucktes „Moers Herzchen“ fängt, gewinnt einen üppig gefüllten Beutel mit Fahrchips!

Am Wochenende startet die Kirmes dann um die Mittagszeit. Das sind die Öffnungszeiten der Moerser Kirmes auf einen Blick:

Freitag, 1. September 2023: 17 bis 24 Uhr

Samstag, 2. September 2023: 14 bis 24 Uhr

Sonntag, 3. September 2023: 11 bis 23 Uhr

Montag, 4. September 2023: 12 bis 24 Uhr

Dienstag, 5. September 2023: 14 bis 22 Uhr

Moerser Kirmes 2023: Feuerwerk

Ein Feuerwerk gehört zu jeder guten Kirmes dazu – natürlich auch zur Moerser Kirmes. Dank der innerstädtischen Lage dürfen Anwohner dabei in erster Reihe zum Himmel blicken. Das Feuerwerk startet wie gewohnt am letzten Kirmestag.

Geplant ist das große Feuerwerk am Dienstag, dem 5. September, gegen 21.30 Uhr.

Moerser Kirmes 2023: Standort, Parkplätze und Anfahrt

Die Moerser Kirmes zieht sich einmal quer durch die Innenstadt der Stadt am Niederrhein. Die Strecke startet am Friedrich-Ebert-Platz und erstreckt sich dann über den Neumarkt bis hin zum Kastellplatz.

Die meisten Fahrgeschäfte findet ihr wie gewohnt direkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz, die Fußgängerzonen am Königlichen Hof und an der Steinstraße sorgen für jede Menge Gaumenschmaus und bunte Buden. Livemusik und Partystimmung pur locken schließlich zur großen Bühne am Neumarkt. Am Kastellplatz, gleich vor dem Moerser Schloss, endet das bunte Treiben – definitiv eine lange Strecke, die sich für einen hervorragenden Spaziergang eignet.

Aufgrund der Moerser Kirmes werden alle drei genannten Plätze (Friedrich-Ebert-Platz, Neumarkt und Kastellplatz) komplett gesperrt. Damit fallen die hier vorhandenen Parkplätze für Besucher leider aus der Gleichung. Wie bei jeder Kirmes lohnt sich – insbesondere für Ortsunkundige – die Anfahrt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wer dennoch auf das Auto setzt, versucht sein Glück direkt am Bahnhof (Link zu Google Maps) oder im Parkhaus an der Essenbergerstraße (Link zu Google Maps). Von beiden Parkmöglichkeiten benötigt ihr nur einen kurzen Fußweg bis zum Rummel. Den offiziellen Kirmesparkplatz findet ihr dagegen auf der Mühlenstraße (Link zu Googlemaps) – hier wird es schnell voll.

Moerser Kirmes 2023: Attraktionen, Biergarten und Imbissbuden

Trotz der Lage in der eng bebauten Innenstadt hat das Volksfest einige große Highlights in petto. Laut erster Bekanntgabe der Stadt Moers sind in diesem Jahr mehr als 200 Schaustellerinnen und Schausteller mit von der Partie – langweilig wird euch vor Ort garantiert nicht.

Das sind die Attraktionen für „Adrenalin“-Fans:

Heidi – The Coaster (Achterbahn)

Tom der Tiger (Achterbahn für Kinder)

Disney Flieger

Crazy Island

Voodoo Jumper

Europa Rad (Riesenrad)

Frisbee (Riesenschaukel)

Sound Center Nr. 2 (Autoscooter)

Ghost (Geisterbahn)

Musik Express

Jetlag

Kinderschaukel Bounty

Auf der Homepage der Moerser Kirmes findet sich mittlerweile auch das Party-Programm mit allen Events und Bands. Und wer nach all dem Trubel einfach mal abschalten will, der darf im Biergarten der Moerser Kirmes vorbeischauen. Mit einem kühlen Bierchen in der Hand lässt sich der Tag dann noch schöner zelebrieren.

Moerser Kirmes 2023: Toiletten

Die öffentlichen Toiletten befinden sich am Kastellplatz, am Königlichen Hof beim Kö-Treff, auf dem Friedrich-Ebert-Platz, auf dem Neumarkt und auf dem Kastellplatz. Die Behindertentoilette steht an der Knappschaft-Straße neben dem Friedrich-Ebert-Platz.