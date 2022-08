Freizeit in NRW

Cranger Kirmes 2022: Die schönsten Fotos vom Rummel

10. August 2022

Vom 4. bis zum 14. August sorgt die Cranger Kirmes in NRW wieder für ein dickes Lächeln im Gesicht der zahlreichen Besucher. Wie es vor Ort aussieht und wie die Leute eines der größten Volksfeste in Deutschland feiern, zeigen wir euch in unseren Fotos.