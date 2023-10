Instagram-Ranking: Diese NRW-Orte zählen zu den fotogensten Kleinstädten Deutschlands

Es müssen nicht immer die Großstädte sein, die schöne Bilder oder tolle Ausblicke liefern. Auch kleine Städte mit alten Fachwerkhäusern oder anderen architektonischen Eigenheiten haben eine ganze Menge zu bieten. Durch die Ruhe, die in diesen Örtchen herrscht, wirken sie meist pittoresker als eine überlaufene und hektische Metropole.

Wer bereits jetzt angefixt ist, für den haben die Reiseexperten der Seite Travelcircus unter 1045 Bewerbern die schönsten Kleinstädte Deutschlands herausgesucht. Untersucht wurde, welche Städte in den meisten Instagram-Posts getaggt wurden.

Bereits zum siebten Mal wurde dieses Ranking erhoben. Denn Travelcircus untersucht inzwischen jedes Jahr, welche Kleinstadt die fotogenste des Landes ist. Im Folgenden präsentieren wir euch die Top Ten, von Platz zehn aufwärts:

Platz 10 – Bad Tölz

Die bayerische Kleinstadt liegt mit ihren rund 19.000 Einwohnern direkt vor den Alpen, hat also ein entsprechendes Panorama im Rücken. Mit 121.426 Posts belegt das südbayerische Kleinod, ca. 50 Kilometer südlich von München, den zehnten Platz im bundesweiten Ranking.

Platz 9 – Monschau

Unweit des Nationalparks Eifel und der belgischen Grenze gelegen, ist Monschau eine von zwei Städten aus Nordrhein-Westfalen, die es in die Top Ten geschafft hat. Monschau gehört zur Städteregion Aachen und ist mit nicht mal 12.000 Einwohnern wohl der Inbegriff dessen, was man eine Kleinstadt nennt.

Platz 8 – Meersburg

Zwischen Friedrichshafen und Überlingen befindet sich Meersburg direkt am nördlichen Ufer des Bodensees in Baden-Württemberg. Mit einer Einwohnerzahl von knapp über 6000 dürfte es dort recht ruhig zugehen.

Platz 7 – Kronach

In Oberfranken nahe der Grenze zu Sachsen befindet sich mit Kronach der siebte Platz in diesem Ranking. Das Örtchen mit seinen fast 17.000 Einwohnern liegt gleich am Fuß des Frankenwaldes, in dem die Flüsse Haßlach, Kronach und Rodach zusammenfließen.

Platz 6 – Heiligenhafen

Das 9300-Seelenörtchen Heiligenhafen liegt auf der östlichen Spitze der Halbinsel Wagrien an der Ostsee, ganz weit im Norden im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein. Hier findet seit Jahrhunderten jedes Jahr im Juni das „Gildefest“ statt, welches auf die „Große Bürgergilde zu Heiligenhafen“ von 1253, eine der ältesten Gilden Deutschlands, zurückgeht.

Platz 5 – Cochem

Mit knapp über 5000 Einwohnern gilt Cochem als kleinste Kreisstadt Deutschlands. Das Örtchen in Rheinland-Pfalz liegt direkt an der Mosel, hat aber eine jahrhundertealte Geschichte, wurde es doch bereits 1130 erstmals urkundlich erwähnt.

Platz 4 – Kühlungsborn

Das Ostseebad Kühlungsborn liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Die rund 8000 Einwohner gehören dem Landkreis Rostock an, seit 1996 darf sich Kühlungsborn auch „Seebad“ nennen. Wer hier auf der Strandpromenade schlendern möchte, hat dafür satte 3,2 Kilometer zur Verfügung.

Platz 3 – Rothenburg ob der Tauber

Mit Rothenburg ob der Tauber hat es gleich noch eine Kleinstadt aus dem fränkischen Raum ins Ranking geschafft, diesmal aus Mittelfranken. Der 11.300-Seelenort gehört dem Landkreis Ansbach an und ist bekannt für seine weitgehend erhaltene mittelalterliche Altstadt mit vielen Baudenkmälern.

Platz 2 – Winterberg

Das für seine Bob-und Rodel-Weltcuprennen bekannte nordrhein-westfälische Wintersport-Mekka zählt mit 12.600 Einwohnern ebenfalls zu den schönsten Kleinstädten Deutschlands und hat es sogar auf Rang zwei geschafft.

Platz 1 – Füssen

Der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs liegt im östlichen Allgäu. Füssen, direkt an den Alpen gelegen, hat mit knapp 16.000 Einwohnern die Grenze nach Österreich in Fußnähe, auch das berühmte Schloss Neuschwanstein ist gleich um die Ecke. Bereits zur Zeit der Römer gegründet, finden sich noch heute viele Brunnen oder die gut erhaltene Stadtmauer aus jener Zeit.