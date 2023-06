„Gault&Millau“ 2023/24: Das sind die besten Restaurants in Nordrhein-Westfalen

Neben dem Guide Michelin ist der Gault&Millau der weltweit renommierteste Restaurantführer. Nur werden hier keine Sterne, sondern Kochhauben vergeben. Kürzlich hat das Kritikermedium seine neue Rangliste für das Jahr 2023 veröffentlicht. Dabei wurden auch zahlreiche Restaurants aus Nordrhein-Westfalen prämiert. Wir stellen euch die besten Restaurants aus dem Guide in NRW vor.

Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach (fünf rote Hauben)

Neben den fünf roten Hauben von Gault&Millau hat das Vendôme im Schloss Bensberg auch zwei Michelin-Sterne und gehört zu den besten Adressen in ganz Deutschland. Unter Meisterkoch Joachim Wissler werden Sechs- bis Acht-Gänge-Menüs gezaubert. Ob mit Fleisch oder vegetarisch – hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Piccata von der Kabeljauzunge, Schwertmuschel-Carpaccio oder Zuckererbsen-Tofu sind nur eine kleine Auswahl der Feinheiten, die hier geboten werden.

Adresse:

Althoff Grandhotel

Schloss Bensberg

Kadettenstraße

51429 Bergisch Gladbach

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag ab 19 Uhr, Küchenannahme bis 21 Uhr

Homepage:

Ox & Klee in Köln (vier schwarze Hauben)

Das Ox & Klee im Kölner Rheinauhafen besitzt zwei Michelin-Sterne und bietet mit Küchenchef Daniel Gottschlich ein Acht- bis Zwölf-Gänge Menü, vegetarisch oder mit Fisch und Fleisch. Das Menü beinhaltet auch eine Getränkebegleitung, die sowohl alkoholisch als auch ohne Alkohol funktionieren soll. Bewusst bleibt die Karte aber im vagen, sodass auf die Gäste mehr oder weniger Überraschungen warten. Das aber gehört zum Konzept des Ox & Klee – nicht ohne Erfolg, wie anhand der Auszeichnungen zu sehen ist.

Adresse:

Ox & Klee

Im Zollhafen 18

50678 Köln

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag 18.30 Uhr bis 0 Uhr

Homepage:

Yunico in Bonn (drei rote Hauben)

Mit einem Michelin-Stern ist das Yunico in Bonn bereits ausgezeichnet, nun kommen drei rote Hauben von Gault&Millau hinzu. Mit einer Mischung aus japanischer und mediterraner Küche vereint Sternekoch Christian Sturm-Willms zwei völlig unterschiedliche Ansätze – mit Erfolg. Highlight ist hier sicher das original-japanische Kobe-Rind, auf der Karte sind aber auch Ente oder Miso-Suppe zu finden.

Adresse:

Kameha Grand Bonn

Am Bonner Bogen 1

53227 Bonn

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 19 bis 22 Uhr

Homepage:

Nagaya in Düsseldorf (drei rote Hauben)

Im Nagaya in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt wird Sushi, Sashimi, Tempura & Co. auf höchstem Niveau serviert. Die puristische japanische Küche wird hier von europäischen Kreationen beeinflusst, der fernöstliche Geschmack aber bildet den Mittelpunkt des Konzepts. Schon vor Jahren verdiente sich Chefkoch und Namensgeber Yoshizumi Nagaya so seinen ersten Michelin-Stern, vom Gault&Millau gibt es in diesem Jahr drei rote Hauben.

Adresse:

NAGAYA Düsseldorf

Klosterstr. 42

40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag 12 bis 14 Uhr (außer Mittwoch), Dienstag bis Samstag 19 bis 22.30 Uhr

Homepage:

Bembergs Häuschen in Euskirchen (drei rote Hauben)

Inmitten der Flamersheimer Burg, einer zweitürmigen Barockanlage in einem Weiher in Euskirchen, kreieren Küchenchef Filip Czmok und sein Patron Oliver Röder Gerichte, die inzwischen zu einem Michelin-Stern und drei roten Hauben im Gault&Millau geführt haben. Es darf gewählt werden zwischen fünf, sieben oder neun Gängen. Kredenzt werden unter anderem Ochsenschwanz, Saibling und Jakobsmuschel.

Adresse:

Burg Flamersheim

53881 Euskirchen

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag 18 bis 23 Uhr

Homepage:

La Société in Köln (drei rote Hauben)

Mitten im Kwartier Latäng, dem Kölner Studentenviertel, hat sich das La Société einen Namen als Gourmetadresse gemacht. Die kulinarischen Highlights aus der französischen Küche bescherten dem Etablissement bereits einen Michelin-Stern und nun drei roten Hauben im Gault&Millau. Bretonischer Hummer ist hier ebenso auf der Karte zu finden wie gerösteter Kalbsbries oder im Salzteig gebackene Rote Bete. Menüs mit fünf, sechs oder acht Gängen sind ebenso möglich.

Adresse:

La Société

Kyffhäuserstraße 53

50674 Köln

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Montag ab 18.30 Uhr bis 0 Uhr

Homepage:

Gut Lärchenhof in Pulheim (drei rote Hauben)

Der Küchenchef des Gut Lärchenhof Torben Schuster gilt als großes Talent, wurde er doch 2019 als Entdeckung des Jahres vom Gault&Millau prämiert. Inzwischen hat die französisch ausgerichtete Küche um den Nachwuchsstar drei rote Hauben im Restaurantführer gesammelt. Preislich sind die Gerichte hier sogar für Normalsterbliche erschwinglich, wobei man sich natürlich nicht täuschen lassen darf. Der Dry Aged Ikejime-Wolfsbarsch oder das Milchlamm aus Quercy haben natürlich immer noch ihren Preis.

Adresse:

Restaurant Gut Lärchenhof

Hahnenstraße

50259 Pulheim

Öffnungszeiten:

Samstag– und Sonntagmittag von 12 bis 13.30 Uhr und Donnerstag-, Freitag– & Samstagabend von 18 bis 21 Uhr

Homepage: