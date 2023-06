„Gault & Millau“ 2023: Das sind die besten Restaurants in Köln

Gebeizte, pochierte Forelle an Holunderschaum, Saiblings-Ceviche mit Quittenbalsamico und zum Abschluss noch ein Kürbisparfait mit frischen Früchten: So könnte euer Dinner aussehen. Welche Restaurants euch Speisen der Extraklasse in Köln kredenzen, das hat der Restaurantführer „Gault & Millau“ am 19. Juni 2023 bekanntgegeben.

Gault-Millau bewertet nicht in Sternen, sondern in Hauben

Anders als bei Michelin bewerten Gault & Millau nicht mit Sternen, sondern mit einer bis fünf Hauben. Die Bestnote sind demnach fünf Hauben. Dabei wird zwischen schwarzen und roten Hauben unterschieden. Letzte werden Restaurants verliehen, die in ihrer Kategorie besonders herausstechen.

„Gault&Millau 2023/2024“: Das sind die besten Restaurants in Köln

Eine schwarze Haube

Great Wall

Zen Japanese Restaurant

Capricorn i Aries

Essers Gasthaus

Gruber’s

Haus Scholzen

Haus Töller

Karl Hermann’s

La Fonda

Poisson

Pokke Makai

Tigermilch

Eine rote Haube

Prunier

Augustin

Gasthaus Stollenwerk

Phaedra

Puls

Bai Lu Noodels

Caruso Pastabar

Christoph Paul’s

Der Vierte König

Scherz

Zwei schwarze Hauben

Alfredo

Henne Weinbar

Ito

La Cuisine Rademacher

Maitre

Sahila

Zwei rote Hauben

Maximilian Lorenz

Pottkind

Nebiota, Maibeck

Taku

Zur Tant

Rays

Drei schwarze Hauben

Astrein

Drei rote Hauben

La Société

Vier schwarze Hauben

Ox und Klee

Bestenlisten-Führer in Köln ist demnach das Fine-Dining-Lokal Ox und Klee am Rheinauhafen in der Südstadt. Küchenchef Daniel Gottschlich konnte den französischen Restaurantguide Gault & Millau mit seinen Meisterwerken zu einer Auszeichnung von satten vier schwarzen Hauben bewegen. Für „höchste Kreativität und Qualität und bestmögliche Zubereitung“ wurde das Lokal La Société im Zülpicher Viertel mit drei roten Hauben bewertet.