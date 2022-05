Flohmärkte in Dortmund: Die Trödel-Termine für 2022 im Überblick

Ihr sucht einen Trödel- oder Flohmarkt in Dortmund? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben für euch den Überblick.

Flohmarkt in Dortmund: Das sind die beliebtesten Trödelmärkte

Als wahres Kleinod hat sich der Trödelmarkt im Westpark entpuppt. Autos sind hier ebenso wenig erlaubt, wie Neuware. Stattdessen werden handgefertigte und selbstgemachte Dinge angeboten. Viermal findet der Trödelmarkt über den Sommer verteilt statt. Wer groß einkaufen möchte, sollte so etwas wie einen Handwagen zum Transport mitbringen.

Wie der Trödelmarkt im Westpark ist auch der Trödelmarkt im Rodenbergpark vor allem etwas für Leute, die nach selbstgemachten Dingen Ausschau halten. Denn auch hier ist Neuware nicht erlaubt. Ebenso wenig Autos. Stattdessen gibt es mit dem Haus Rodenberg noch eine passende Kulisse. Auch hier sollte für größere Einkäufe an einen Handwagen gedacht werden. Allerdings gibt es hier lediglich zwei Termine im Jahr.

Ein Klassiker ist der Trödelmarkt in Aplerbeck auf dem Parkplatz des ansässigen Real. Seit den Neunziger Jahren schon wird dort gefeilscht, geboten und verkauft. Neben privaten Ständen sind auch gewerbliche Stände und Neuware zu bekommen. Der Trödelmarkt findet dort jeden zweiten Sonntag im Monat statt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ina Freund (@ina_freund)

Mindestens ebenso alt ist auch der Donnerstags-Trödel an der Galopprennbahn Wambel. Jeden Donnerstag, außer an Feiertagen, findet hier seit über 20 Jahren schon ein Trödelmarkt mitten im Grünen statt. Mit den Autos darf man bis an den Stand fahren, einige überdachte Plätze gibt es ebenfalls. Den Familientrödel an der Galopprennbahn Wambel gibt es dann jeden letzten Sonntag im Monat. Dann findet auch der 2nd-Hand-Markt auf der Galopprennbahn statt. Hier ist wiederum keine Neuware erlaubt.

Der mithin größte Trödelmarkt findet im Westfalenpark beim Flo(h)rian-Trödel statt. Zweimal im Jahr durchziehen die Trödelstände dann den kompletten Westfalenpark, es gibt sogar einen Extrabereich nur für Kinder, das sogenannte „Flöhchen“. Neuware wird hier nicht angeboten, dafür aber muss man Eintritt bezahlen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Flohmarkt NRW👜🌺 (@flohmarktnrw)

Ein weiterer Klassiker ist der Trödelmarkt an der Hildastraße. Dort gibt es jeden Mittwoch und Samstag, außer an den Feiertagen, viele Dinge zu entdecken. Neben privaten und gewerblichen Ständen gibt es hier auch immer wieder Stände, die frisches Obst und Gemüse anbieten.

Mindestens ebenso alt ist auch der Trödelmarkt an der Uni Dortmund. Dort wird seit über 30 Jahren alles mögliche unter die Leute gebracht. Ob alte Uni-Möbel, Vintage-Klamotten oder andere Seltenheiten, hier findet meist jeder etwas. Jeden Samstag und jeden 3. Sonntag im Monat wird hier verkauft.

Neben diesen Märkten gibt es noch den Trödelmarkt in Kley bei der Metro jeden letzten Sonntag im Monat, die Mädchenklamotte in der Westfalenhalle im Oktober, sowie die Hofflohmärkte in den einzelnen Stadtvierteln, den Trödelmarkt im Fredenbaum und den Trödelmarkt im Union-Gewerbehof.

Diese Trödelmärkte finden in Dortmund am Wochenende statt

Mittwoch, 18. Mai 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Donnerstag, 19. Mai 2022 : Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

7 bis 13 Uhr

: Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 7 bis 13 Uhr Samstag, 21. Mai 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Samstag, 21. Mai 2022 : Trödelmarkt Dortmund an der Universität

Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund 7 bis 14 Uhr

: Trödelmarkt Dortmund an der Universität Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund Samstag, 21. Mai 2022: Hofflohmarkt Wellinghofen & Wichlinghofen

10 bis 16 Uhr

Wann ist in Dortmund Trödelmarkt? Alle Termine für Flohmärkte für 2022 im Überblick

Mittwoch, 25. Mai 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Samstag, 28. Mai 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Samstag, 28. Mai 2022 : Trödelmarkt Dortmund an der Universität

Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund 7 bis 14 Uhr

: Trödelmarkt Dortmund an der Universität Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund Samstag, 28. Mai 2022 : Hofflohmarkt Berghofen

10 bis 16 Uhr

: Hofflohmarkt Berghofen 10 bis 16 Uhr Sonntag, 29. Mai 2022 : Trödelmarkt im Westpark

Rittershausstraße, 44137 Dortmund

11 bis 17 Uhr

: Trödelmarkt im Westpark Rittershausstraße, 44137 Dortmund 11 bis 17 Uhr Sonntag, 29. Mai 2022 : Galopprennbahn Wambel – Familientrödel

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

11 bis 17 Uhr

: Galopprennbahn Wambel – Familientrödel Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 11 bis 17 Uhr Sonntag, 29. Mai 2022 : Galopprennbahn Wambel – 2nd-Hand-Markt

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

11 bis 17 Uhr

: Galopprennbahn Wambel – 2nd-Hand-Markt Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 11 bis 17 Uhr Sonntag, 29. Mai 2022: Trödelmarkt bei der Metro in Kley

Borussiastraße 101, 44149 Dortmund

11 bis 17 Uhr

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 🌈eat_with_pjams🌈 (@eat_with_pjams)

Mittwoch, 1. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Donnerstag, 3. Juni 2022 : Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

7 bis 13 Uhr

: Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 7 bis 13 Uhr Samstag, 4. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Samstag, 4. Juni 2022 : Trödelmarkt Dortmund an der Universität

Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund 7 bis 14 Uhr

: Trödelmarkt Dortmund an der Universität Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund Samstag, 4. Juni 2022 : Hofflohmarkt Aplerbeck Nord

10 bis 16 Uhr

: Hofflohmarkt Aplerbeck Nord 10 bis 16 Uhr Mittwoch, 8. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Donnerstag, 9. Juni 2022 : Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

7 bis 13 Uhr

: Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 7 bis 13 Uhr Samstag, 11. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Samstag, 11. Juni 2022 : Trödelmarkt Dortmund an der Universität

Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund 7 bis 14 Uhr

: Trödelmarkt Dortmund an der Universität Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund Samstag, 11. Juni 2022 : Hofflohmarkt Aplerbeck Süd

10 bis 16 Uhr

: Hofflohmarkt Aplerbeck Süd 10 bis 16 Uhr Sonntag, 12. Juni 2022 : Trödelmarkt bei REAL in Aplerbeck

Schleefstraße, 44287 Dortmund

11 bis 17 Uhr

: Trödelmarkt bei REAL in Aplerbeck Schleefstraße, 44287 Dortmund 11 bis 17 Uhr Mittwoch, 15. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Donnerstag, 16. Juni 2022 : Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

7 bis 13 Uhr

: Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 7 bis 13 Uhr Samstag, 18. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Samstag, 18. Juni 2022 : Trödelmarkt Dortmund an der Universität

Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund 7 bis 14 Uhr

: Trödelmarkt Dortmund an der Universität Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund Samstag, 18. Juni 2022 : Hofflohmarkt Lütgendortmund

10 bis 16 Uhr

: Hofflohmarkt Lütgendortmund 10 bis 16 Uhr Sonntag, 19. Juni 2022 : Trödelmarkt im Fredenbaum

Lindenhorster Straße, 44147 Dortmund

11 bis 17 Uhr

: Trödelmarkt im Fredenbaum Lindenhorster Straße, 44147 Dortmund 11 bis 17 Uhr Mittwoch, 22. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Donnerstag, 23. Juni 2022 : Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

7 bis 13 Uhr

: Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 7 bis 13 Uhr Samstag, 25. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Samstag, 25. Juni 2022 : Trödelmarkt Dortmund an der Universität

Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund 7 bis 14 Uhr

: Trödelmarkt Dortmund an der Universität Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund Samstag, 25. Juni 2022 : Hofflohmarkt Kley

10 bis 16 Uhr

: Hofflohmarkt Kley 10 bis 16 Uhr Sonntag, 26. Juni 2022 : Trödelmarkt im Westpark

Rittershausstraße, 44137 Dortmund

11 bis 17 Uhr

: Trödelmarkt im Westpark Rittershausstraße, 44137 Dortmund 11 bis 17 Uhr Sonntag, 26. Juni 2022 : Galopprennbahn Wambel – Familientrödel

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

11 bis 17 Uhr

: Galopprennbahn Wambel – Familientrödel Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 11 bis 17 Uhr Sonntag, 26. Juni 2022 : Galopprennbahn Wambel – 2nd-Hand-Markt

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

11 bis 17 Uhr

: Galopprennbahn Wambel – 2nd-Hand-Markt Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70 11 bis 17 Uhr Sonntag, 26. Juni 2022 : Trödelmarkt bei der Metro in Kley

Borussiastraße 101, 44149 Dortmund

11 bis 17 Uhr

: Trödelmarkt bei der Metro in Kley Borussiastraße 101, 44149 Dortmund 11 bis 17 Uhr Mittwoch, 29. Juni 2022 : Trödelmarkt an der Hildastraße

Hildastraße, 44145 Dortmund

8 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt an der Hildastraße Hildastraße, 44145 Dortmund 8 bis 16 Uhr Donnerstag, 30. Juni 2022: Flohmarkt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel

Galopprennbahn Dortmund, Rennweg 70

7 bis 13 Uhr

Flohmarkt in Dortmund: Was ist in Corona-Zeiten zu beachten?

Laut der neuen Coronaschutzverordnung vom 3. April 2022 besteht auf den Trödel- und Flohmärkten in NRW aktuell keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkung mehr. Je nach Veranstalter können jedoch auch strengere Regeln wie 2G oder 3G erhoben werden.

Ihr müsst auch keinen negativen Corona-Test oder ein Impf- oder Genesenennachweis mehr bei einem Besuch eines Flohmarktes in Dortmund vorweisen. Ausnahmen kann es aber je nach Veranstalter geben.

Mehr Flohmärkte in NRW: