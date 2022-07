Essen: Drogendealer fliegt wegen Einbruch in seine Wohnung auf – Einbrecher war er selbst

Das ist mal kräftig in die Hose gegangen! Mit einem Einbruch in seine eigene Wohnung hat sich ein Mann in Essen ungewollt ins Visier von Drogenermittlern gebracht.

Ein Anwohner hatte am Mittwochabend einen Einbruch bei seinem Nachbarn gemeldet. Der Täter sei noch in der Wohnung. Die Polizei eilte zum Tatort und stieß dort tatsächlich auf einen 34-Jährigen. Es war allerdings der Mieter der Wohnung. Weil sein Schlüssel verschwunden war, hatte er kurzerhand seine eigene Wohnungstür eingetreten.

Den Beamten fiel bei der Gelegenheit aber etwas ganz anderes ins Auge: In der Wohnung des 34-Jährigen standen überall Zelte, in denen Cannabispflanzen wuchsen. Auch Marihuana und diverse Waffen fanden sie. Der Mann wurde festgenommen.

>> Kurioser Fall in Essen: Dealer zeigt Polizisten Drogenversteck <<

dpa