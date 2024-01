Diese Bahnlinien in NRW sind vom Hochwasser beeinträchtigt

Das Hochwasser hat Nordrhein-Westfalen aktuell fest im Griff. Und die Wetterlage stimmt nicht unbedingt optimistisch, bis zum Wochenende soll es weiterhin stellenweise viel regnen. Davon betroffen sind auch viele Bahnlinien in NRW, die aktuell nur eingeschränkt oder gar nicht befahren werden können.

Diese Linien sind vom Hochwasser in NRW betroffen

So muss unter anderem der RE9 kürzer treten, bzw. fahren. Denn weiter als bis nach Betzdorf geht es aktuell nicht. Somit gibt es einige Teilausfälle zwischen Betzdorf und Siegen. Die Reparaturarbeiten sollen aber voraussichtlich am 6. Januar abgeschlossen sein. Grund ist das Hochwasser der Sieg.

Auch beim RB50 gibt es Einschränkungen. So ist es aktuell nicht möglich, zwischen Lünen Hauptbahnhof und dem Dortmunder Hauptbahnhof Verkehr zuzulassen. Wer aus Münster kommt, wird seine Reise in Lünen beenden müssen. Schienenersatzverkehr mit Hilfe von Bussen sorgt allerdings für Abhilfe. Wann die Reparaturarbeiten in diesem Abschnitt abgeschlossen sein werden, steht aber noch aus.

Auch beim RB51 ist kein Verkehr zwischen dem Dortmunder und dem Lünener Hauptbahnhof möglich. Wer aus Richtung Enschede nach Westfalen will, muss in Lünen einen Halt einlegen. Auch hier helfen die Busse als Schienenersatzverkehr bis zum Dortmunder Hauptbahnhof aus. Auch hier ist unklar, wie lange die Reparaturarbeiten andauern.

Viele Hochwasserschäden bei der Bahn

Die Hochwasserschäden bei der Bahn sind aktuell zahlreich. Vom Konzern heißt es, dass man die Schäden so schnell wie möglich beseitigen wolle. Dafür muss allerdings auch das Wetter ein wenig mitspielen, denn so lange das Wasser nicht zurückgeht, kann nichts instand gesetzt werden.

Daher müssen auch Eisenbahndämme entsprechend abgetrocknet sein, wie die Bahn weiter informiert. Eher könne man keine Probebohrungen durchführen. Diese sind wichtig, um festzustellen, wie schnell die Züge auf den Strecken wieder fahren dürfen.