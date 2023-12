Aktuelle Nachrichten aus NRW

Deutschlandticket Sozial startet in weiteren NRW-Regionen

24. Dezember 2023

In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Deutschlandticket-Variante für Geringverdiener. Zum Jahresanfang 2024 können Berichtigte in weiten Teilen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes davon Gebrauch machen. Allerdings werden andere Fahrscheine in weiten Landesteilen teurer.