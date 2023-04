Deutsche Bahn baut in Bayern – mit gravierenden Folgen für den Verkehr in NRW

Das deutsche Schienennetz soll besser werden. Deshalb saniert und modernisiert die Deutsche Bahn im Jahr 2023 gleich mehrere wichtige und vielbefahrene Trassen. So auch den Abschnitt Nürnberg-Würzburg, der aufgrund von Baumaßnahmen an der Oberleitung vom 27. Mai bis 11. September komplett stillgelegt wird. Dieser Eingriff in den Bahnverkehr hat auch gravierende Folgen für Reisende, die in Nordrhein-Westfalen in Fernzüge zusteigen oder in eben jenen durch NRW fahren wollen.

Gleich eine ganze Reihe von Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse werden durch die Baustelle im Fränkischen durcheinandergewirbelt. Was das konkret für Zugreisende in NRW bedeutet, findet ihr hier.

Bahn-Bauarbeiten in Bayern: Diese Einschränkungen kommen auf Zugreisende in NRW zu

ICE-Sprinter München-Frankfurt-Düsseldorf: Alle Verbindungen fallen aus, Reisende, die als Start oder Ziel Düsseldorf haben, müssen auf Alternativen umsteigen.

ICE-Verbindung Hamburg-Bremen-Köln-Frankfurt/Main-Nürnberg-Passau: Der Halt Nürnberg entfällt, der Zug wird über Ansbach umgeleitet. Trotz des Entfalls des Halts Frankfurt/Main Hauptbahnhof müssen Reisende mit dem Ziel Köln eine Verspätung von gut 30 Minuten einrechnen.

ICE-Verbindung Dortmund-Frankfurt/Main-Würzburg-München: Auch auf dieser Linie werden die Städte Würzburg und Nürnberg umfahren und der Zug über Ansbach umgeleitet. Durch den Zusatzhalt Ingolstadt kommen Reisende mit mindestens 35 Minuten Verspätung in Dortmund an.

Immerhin: Die Baumaßnahmen in Bayern – und die damit einhergehenden Einschränkungen in NRW – kollidieren zeitlich nicht mit der Großbaustelle Ascheberg – Lünen im südlichen Münsterland, die die Bahntrasse Münster – Dortmund seit dem 31. März und bis einschließlich 12. Mai lahmlegt. Auch diese Sanierung hat enorme Auswirkungen auf die Nord-Süd-Verbindungen im Schienenverkehr. Welche das genau sind, könnt ihr hier detailliert nachlesen.