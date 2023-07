Bahn-Bauarbeiten führen zu Streckensperrung zwischen Köln und Düsseldorf

Auf Bahnfahrer zwischen Düsseldorf und Köln kommen schwere Zeiten zu. Denn der Streckenausbau für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) wird zwischen Leverkusen und Langenfeld weiter vorangetrieben. Davon sind in den kommenden Tagen auch Gleise des Regional- und Fernverkehrs betroffen.

Ab Freitag, dem 28. Juli, werden neue Weichen im betroffenen Abschnitt eingebaut, auch am elektronischen Stellwerk wird es Bauarbeiten geben. Daher wird es ab 21 Uhr keinen Bahnverkehr auf der Strecke mehr geben, stattdessen werden Ersatzbusse zwischen den Haltestellen des Düsseldorfer Hauptbahnhofes und Köln-Mülheim verkehren. Wie die Deutsche Bahn zudem angekündigt hat, sollen einige Zuglinien umgeleitet werden.

Die Bauarbeiten sollen bis zum 8. September andauern. Folgende Linien sind von den Bauarbeiten betroffen:

S6

RE1

RE5

Für die S6 werden Busse zwischen dem Hauptbahnhof in Düsseldorf und Langenfeld eingesetzt. Auch Schnellbusse zwischen Leverkusen-Mitte und Langenfeld sowie zwischen Langenfeld und Düsseldorf-Benrath sollen in der Zeit fahren.

Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln gesperrt: Diese Züge werden umgeleitet

Der RE1 wird in der Zeit der Bauarbeiten umgeleitet, die beiden Haltestellen Leverkusen-Mitte und Düsseldorf-Benrath fallen komplett aus. Dafür werden die Züge einen Stopp in Opladen einlegen, zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und Köln-Mülheim wird ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Für den RE5 fallen noch weitere Haltestellen aus. So werden für die Dauer der Bauarbeiten die Haltestellen Düsseldorf-Benrath, Leverkusen-Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz und Köln Hauptbahnhof nicht mehr angefahren. Dafür hält der RE5 in Dormagen und am Neusser Hauptbahnhof. Zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und Köln-Mülheim wird es ebenfalls einen Schienenersatzverkehr in Form von Bussen geben.

Für die Fernverkehrszüge zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Dortmund und Hilden bzw. Solingen wird der Verkehr ebenfalls ab dem 29. Juli bis zum 8. September umgeleitet. Dafür werden die Fernzüge etwa 20 Minuten länger unterwegs sein. Die Fahrplanänderungen könnt ihr hier einsehen.