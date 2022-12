Das sind die beliebteste Vornamen in NRW 2022 – Dagi Bee setzt Trend!

Ende Dezember werden jährlich die beliebtesten Vornamen für Neugeborene veröffentlicht. Unangefochten auf Platz 1 stehe in NRW demnach „Emilia“ für Mädchen und „Noah“ für neugeborene Jungen – zumindest nach der Statistik des Namensforschers Knud Bielefeld.

Das sind die beliebteste Vornamen in NRW 2022: Emilia und Noah

Seit 2006 veröffentlicht der Hobby-Statistiker Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Platz 1 belegten dieses Jahr die Namen „Emilia“ und „Noah“. Das gilt nicht nur bundesweit, sondern auch in NRW. Damit gleicht sich das Ergebnis mit dem aus dem vergangenen Jahr ab. Auch 2021 wurden die meisten NRW-Babys Emilia und Noah genannt.

Das sind die Top 10 der Vornamen 2022 von Mädchen in NRW:

Emilia Mia Sophia Emma Hannah Leni Lia Lina Mila Ella

Das sind die Top 10 der Vornamen 2022 von Jungen in NRW:

Noah Finn Matteo Elias Leon Henry Paul Theo Liam Ben

Die beliebteste Vornamen in NRW 2022: Dagi Bee setzt Trend

Auch der Einfluss von Social Media macht sich Bielefelds Angaben zufolge in der Statistik bemerkbar. Deutschlandweit sei der Name „Nelio“ zurzeit stark im Kommen. Er vermutet dahinter die berühmte Influencerin Dagi Bee, die Ende letzten Jahres ihren Sohn so genannt hatte. Auch der Name „Layla“, Partyschlager-Hit des Jahres 2022, sei leicht vermehrt in der Namensgebung aufgetreten, so der Vornamen-Experte.