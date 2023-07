A59 bei Duisburg wird tagelang gesperrt – alle Infos für Autofahrer

Für Autofahrer in und um Duisburg kann es die kommenden Tage stressig werden. Denn die A59 wird ab Ende der Woche für zehn Tage dicht gemacht. Das heißt für Autofahrer, die nach Dinslaken wollen, oder aus Dinslaken in Richtung Duisburg müssen, Umwege in Kauf nehmen zu müssen.

So wird die A59 zwischen Duisburg-Marxloh und Duisburg-Fahrn in beide Richtungen voll gesperrt. Los geht es am Freitag, 28. Juli, ab 20 Uhr. Die Sperrung wird dann bis zum 7. August morgens um 5 Uhr andauern. Umleitungen vor Ort werden eingerichtet, folgt dazu dem roten Punkt.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten an den Maut- und Verkehrszeichenbrücken. Insgesamt beträgt die Länge der Sperrung 1,4 Kilometer. Doch nicht nur in Duisburg, auch ein paar Kilometer weiter südlich wird die A59 im August dicht gemacht.

Denn zwischen dem Kreuz Leverkusen-West und dem Übergang zur Rheinallee wird die Strecke ebenfalls komplett gesperrt. Für Autofahrer an den betroffenen Stellen bedeutet das vor allem, mehr Zeit für die Wege einzuplanen.