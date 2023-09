A555 von Freitag bis Montag gesperrt – zwischen Köln und Bonn drohen Staus

Die älteste Autobahn Deutschlands liegt zwischen Köln und Bonn. Und die muss mal wieder saniert werden. Dazu wird die A555 bei Wesseling ab Freitag, dem 15. September, für mehrere Tage dicht gemacht.

Autofahrer aus Bonn, die in Richtung Köln unterwegs sind, müssen viel Geduld mitbringen, denn voraussichtlich wird es zu Staus auf der Strecke kommen.

Wo wird die A555 gesperrt?

Die Autobahn wird zwischen Wesseling und Köln-Rodenkirchen in Richtung Köln dicht gemacht.

Wie lange dauert die Sperrung der A555?

Die Sperrung beginnt am Freitag, den 15. September 2023, ab 21 Uhr. Beendet wird die Sperrung am Montag, 18. September 2023, um 5 Uhr in der Früh.

Warum wird die A555 gesperrt?

Es finden Sanierungen an Brücken statt. Dazu werden Lärmschutzwände und Stützwände so wie Regenklärbecken ausgebessert.

Es ist die zweite Sperrung der vielbefahrenen Strecke in diesem Jahr. Im April wurde die Autobahn schon einmal wegen Brückenarbeiten gesperrt. Auch in Zukunft soll es zu weiteren Sperrungen kommen. Insgesamt müssen fünf Kilometer Strecke ausgebessert werden, bis Dezember 2025 sollen die Arbeiten noch andauern. Umleitungen werden für die Sperrung eingerichtet.

Auch die A59 wird gesperrt

Neben der A555 finden auch auf der A59 bei Leverkusen Sanierungsarbeiten statt. Daher wird auch die A59 vom 15. bis zum 18. September gesperrt. Am 29. September wird die Strecke dann sogar erneut gesperrt, weil die Rheinbrücke erneuert wird.