A555 bei Wesseling in Fahrtrichtung Köln für mehrere Tage gesperrt

Für Autofahrer in Köln wird es in den kommenden Tagen stressig. Denn die A555 bei Wesseling wird am Wochenende für eine Richtung komplett dicht gemacht. Bauarbeiten und Ausbesserungen werden ab Freitag, dem 21. April, an der ältesten Autobahn Deutschlands vorgenommen.

Staus sind also rund um die Metropole damit zum kommenden Wochenende wieder vorprogrammiert. Vor allem für jene, die in die Domstadt hinein wollen. Denn die Sperrung verläuft über satte fünf Kilometer in Richtung Köln.

Im Detail geht es um die Anschlussstellen Wesseling und Köln-Rodenkirchen, die in Richtung Köln gesperrt sind. Die Sperrung beginnt am Freitag um 21 Ihr und endet am kommenden Montag um 5 Uhr morgens. Eine Umleitung wird eingerichtet, wie diese aber genau aussieht und welchen Weg die Umleitung vorsieht, ist noch nicht klar.

Grund für die Sperrung ist die Sanierung einer Brücke im entsprechenden Abschnitt. So müssen unter anderem eine Lärmschutzwand und eine Stützwand sowie das Regenklärbecken saniert werden.

Neben der A555 kommt es in relativer Nähe sogar noch zu einer weiteren Sperrung einer Autobahn. So wird auch die A44 zwischen Jackerath und Jülich, südlich von Mönchengladbach, für eine ganze Woche gesperrt. Auch hier drohen Stau und längere Fahrzeiten.