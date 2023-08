Verkehrschaos droht: A57 zwischen Neuss und Köln am Wochenende gesperrt

Wer am Wochenende auf der A57 im Raum Köln und Neuss unterwegs ist, braucht vermutlich starke Nerven. Denn die Strecke birgt einige Hürden für Autofahrer in NRW. So soll die A57 von Freitag, dem 25. August, bis Montag, den 28. August, zwischen Neuss und Köln in Fahrtrichtung Köln gesperrt werden.

Los geht es am Freitagabend ab 22 Uhr, zwischen dem Kreuz Neuss-West und der Anschlussstelle Köln-Worringen. Dann geht erstmal nichts mehr in Fahrtrichtung Domstadt. Erst Montagmorgen ab 5 Uhr wird die Strecke wieder freigegeben.

A57-Fahrbahn zwischen Neuss und Köln wird saniert

Umleitungen sind aber ausgeschildert, folgt einfach dem roten Punkt. Der Grund für die Vollsperrung ist denkbar einfach: Die Fahrbahn wird saniert. Das bedeutet auch für die Rastanlage Nievenheim bei Dormagen keine Kundschaft, weil die Rastanlage schlicht nicht angefahren werden kann.

Doch nicht nur die A57 wird am Wochenende dicht gemacht, in NRW kommen gleich noch weitere Sperrungen hinzu. So wird auch die A565 bei Bonn wegen Markierungsarbeiten am Wochenende stillgelegt. Auch die A31 im Norden des Bundeslandes wird bei Gescher bzw. Coesfeld gesperrt.

Bereits am vergangenen Wochenende war es auf der A57 zu einer Sperrung gekommen. Da war die Autobahn in Richtung Krefeld unbefahrbar.