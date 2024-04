A1 und A40: Hier kommt es zu Sperrungen in NRW

Am kommenden Wochenende sind zwei wichtige Autobahnen in Nordrhein-Westfalen von Sperrungen betroffen: die A1 bei Leverkusen und die A40 bei Essen. Auf der vielbefahrenen Ruhrgebiets-Autobahn 40 wird eine Fußgängerbrücke abgerissen. Daher wird die Strecke zwischen Essen-Huttrop und Essen-Frillendorf von Freitagabend (21 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) in beiden Richtungen komplett gesperrt sein. Die Autobahn GmbH hat mitgeteilt, dass der Fernverkehr über die A3, die A2 und die A45 umgeleitet wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter (X) angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Twitter (X) immer entsperren

Ebenfalls ab Freitagabend (22 Uhr) wird die A1 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen-West und Leverkusen gesperrt. Außerdem wird im Kreuz Leverkusen-West die Zufahrt von der A59 auf die A1 in Richtung Dortmund nicht möglich sein, wie die Autobahn GmbH erklärt hat. Vom Kreuz Leverkusen aus Richtung Oberhausen wird keine Überfahrt auf die A1 in Richtung Dortmund möglich sein.

>> Diese wichtige RE-Linie wird in NRW eingestellt <<

Sperrungen auf A1 und A40: Hier führt die Umleitung entlang

Die Umleitungen führen über die A4-Rheinbrücke Köln-Rodenkirchen und die A46-Rheinbrücke Düsseldorf-Flehe. Die Vollsperrung soll bis Sonntagabend (22 Uhr) dauern. Der Grund dafür sind Arbeiten im Rahmen des Autobahnausbaus bei Leverkusen. Am Wochenende sollen ein Rampenbauwerk abgebrochen und die Fahrbahn neu markiert werden.

mit dpa