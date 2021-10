Die US-Band blickt auf eine knapp 40-jährige Historie an Hits zurück. „Californication“, „Under The Bridge“, „Otherside“ oder „Can’t Stop“ können Fans am 5. Juli 2022 im RheinEnergie-Stadion in Müngersdorf mitgrölen.

Sänger Anthony Kiedis, der mittlerweile schon 58 Jahre alt ist, und der Rest seiner Band bringen aber nicht nur alte Hits mit nach Köln. Im RheinEnergieSTADION wollen sie vor allem auch ihr neues Album, welches noch in der Mache ist, promoten.

Red Hot Chili Peppers in Köln – in alter Besatzung

Es ist das erste Album, bei dem Kult-Gitarrist John Frusciante wieder mit dabei ist. 2009 stieg er aus der Band aus und pausierte für zehn Jahre. In der Zwischenzeit wurde er von Josh Klinghoffer ersetzt. 2019 folgte dann die überraschende Rückkehr Frusciantes. Klinghoffer durfte wieder abtreten, kam aber mittlerweile bei Pearl Jam unter.

Red Hot Chili Peppers World Tour 2022 mit Halt in Köln

Die Red Hot Chili Peppers touren durch 32 Städte weltweit. Im Estadio La Cartuja im spanischen Sevilla beginnen sie die Tournee und beenden sie in Arlington (Texas). Dazwischen treten sie in Los Angeles, Paris, New York – und in Köln-Müngersdorf auf. Wie das RheinEnergie-Stadion ankündigt, werden bei der Show im Juli 2022 auch A$AP Rocky und Thundercat als Special Guests erwartet.

Red Hot Chili Peppers in Köln: Vorverkauf startet am 15. Oktober 2021

Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 15. Oktober um 10 Uhr Ortszeit via RedHotChiliPeppers.com. Ebenfalls über diesen Link ist der Red Hot Chili Peppers Fan-Presale zu erreichen, der am Mittwoch, 13. Oktober ab 10 Uhr begann und am Donnerstag, 14. Oktober um 23 Uhr endet. Anfragen zu VIP- und Logentischen werden unter [email protected] entgegengenommen. Tickets für das Mega-Konzert in Köln gibt es schon ab 55 Euro.