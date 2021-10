Mit allen Hits seiner über vier Jahrzehnte währenden Karriere präsentiert sich Bryan Adams (61) im März 2022 wieder live in großen deutschen Arenen.

Die „So Happy It Hurts“-Tour kommt vom 13. bis 21. März 2022 nach Deutschland. Bereits im Herbst 2021 erscheint sein gleichnamiges neues Album. Zum großen Finale seiner Deutschland-Termine tritt Bryan Adams am 21. März 2022, als einziger Halt in NRW, in der Kölner Lanxess-Arena auf.

Bryan Adams gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der Rockmusik weltweit. Der Live-Performer und mehrfache Grammy-Gewinner begeistert seine Fans auf der Bühne mit vielen Evergreens und energiegeladenen Auftritten.

Lanxess-Arena: Mega-Weltstar Bryan Adams in Köln

Bryan Adams und seine langjährigen Begleiter, Keith Scott (Leadgitarre) und Mickey Curry (Drums) sowie Keyboarder Gary Breit und Bassist Norm Fisher versprechen eine mitreißende Show mit vielen alten Songs und Highlights.

Seine größten Hits landete Adams in den 90er Jahren mit „Everything I Do“, „Please Forgive Me“, „All For Love“ oder „Have You Ever Loved A Woman“ und „Summer Of ’69“.

Rockhymnen und rauer Gesang wurden ebenso zu seinem Markenzeichen wie Balladen. „Everything I Do“ ging als Ohrwurm aus dem „Robin Hood“- Film in die Annalen der Rockgeschichte ein.

Bryan-Adams-Fans dürfen sich auf über zwei Stunden Performance „Straight From The Heart“, wie Adams es ist seiner Rockhymne von 1983 beschreibt, freuen.

Bryan Adams in Köln: Weltstar bereits mit Grammy ausgezeichnet

Für den Broadway-Musical Erfolg „Pretty Woman“ schrieb Bryan Adams den Soundtrack. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Grammy und der American Music Award sowie 3 Oscar- und 5 Golden Globe-Nominierungen.

„Pandemie und Lockdown haben gezeigt, dass uns Wahrheit und Spontanität genommen werden können. Plötzlich kam das Touring zum Erliegen“, sagt Bryan Adams. „So Happy It Hurts handelt von Freiheit, Autonomie und dem Rausch eines offenen Weges. Mein neues Album beschreibt die essenziellen Dinge des Lebens, die das Geheimnis des Glücks und menschlicher Beziehungen ausmachen.“

Bryan Adams in Köln: VVK für Lanxess-Arena startet jetzt

Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, den 15.20.2021 ab 10 Uhr überall, wo es Tickets gibt und auf der Seite der Lanxess-Arena. Vorab gibt es aber verschiedene Presale-Angebote:

PayPal Prio Tickets:

Mi., 13. Oktober 2021, 10 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

Samsung Prio Tickets:

Mi., 13. Oktober 2021, 10 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung:

Mi., 13. Oktober 2021, 10 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

Ticketmaster Presale:

Do., 14. Oktober 2021, 10 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden)

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 15. September 2021, 10 Uhr

