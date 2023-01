Super Bowl Food: Essen beim Super Bowl 2023 – Rezepte und Snacks

Nicht nur in den USA ist der 12. Februar 2023 ein „Feiertag“. Für viele Fans ist das Drumherum sogar noch wichtiger als das sportliche Event. Besonders wichtig: das Essen zum Super Bowl.

Auch in Deutschland, wo American Football und speziell die NFL in den vergangenen Jahren extrem an Beliebtheit gewonnen haben, elektrisiert der Super Bowl die Massen. Und obwohl der Kickoff für den Super Bowl 2022 erst um 0.30 Uhr (13. Februar) deutscher Zeit erfolgt, wollen auch hier viele Mägen hungriger Fans gefüllt werden.

In den USA werden am Tag des Super Bowl Unmengen an Essen verkauft. Pizza-Lieferdienste machen allein am Tag des Finals rund ein Drittel ihres Jahresumsatzes, zusätzlich werden 4000 Tonnen Popcorn, 14.000 Tonnen Chips und 1,3 Milliarden (!) Chicken Wings vertilgt. Das beliebteste Getränk: Bier. Hiervon fließen etwa 120 Millionen Liter.

Wir verraten euch, wie ihr den Super Bowl auch in Deutschland in kulinarischer Hinsicht typisch amerikanisch verbringt und trotz Corona-Pandemie einen gelungenen Abend verbringt. Hier sind die besten Snacks und Rezepte für den Super Bowl 2023!

Was isst man zum Football?

Generell gilt: Dem Geschmack und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Am geeignetsten für einen gelungenen Football-Abend ist aber wohl Fingerfood. Typisch amerikanische Snacks wie Chicken Wings und Onion Rings sind ebenso perfekte Begleiter wie Burger, Spareribs und Pizza.

Was kann man beim Super Bowl essen?

Alles, was in kulinarischer Hinsicht für die Regular Season sowie für die Playoffs gilt, gilt natürlich auch für den Super Bowl. Weil hier aber alles etwas größer ist, empfehlen wir, das Angebot entsprechend zu erweitern und ausreichend von allem parat zu haben. Schließlich wollt ihr beim großen NFL-Finale 2023 doch nicht irgendwann auf dem Trockenen sitzen oder hungrig zuschauen, oder?

Was darf beim Super Bowl nicht fehlen?

Wer das gewisse Extra liebt und es ganz Football-like haben möchte, der „baut“ ein eigenes Stadion aus Snacks – ein sogenanntes „Snack Stadium“ (auch „Snackadium“, „Snack Stadion“ oder „Snackadion“). Es handelt sich dabei um ein gebasteltes Stadion, das mit diversen Snacks und Leckerein befüllt wird. Feste Regeln gibt es hier nicht: Es reicht von ganz klein bis ganz groß, von minimalistisch bis detailreich. Letztlich kommt es sowieso nur darauf an, dass es schmeckt!

Eines der aufwendigsten Snack-Stadiums, die wir finden konnten, ist dieses hier – Lichtshow inklusive:

Der „Baumeister“ hatte sein ursprünglich gebautes „Snack Stadium“ dabei – extra für den Super Bowl 2020 – noch einmal verschönert. Hier seine Anleitung:

Wer lieber eine deutsche Anleitung für ein „Snack Stadium“ haben möchte, dem legen wir das folgende Video ans Herz. Lasst euch von dem Spielfeld nicht irritieren:

Die Aneitung in Textform findet ihr hier.

Super Bowl: Die besten Snacks

Mit welchen Snacks und Knabbereien ihr euer eigenes „Snack Stadium“ letztlich befüllt, oder ob ihr es überhaupt tut, bleibt natürlich euch überlassen. Wir wollen an dieser Stelle lediglich eine kleine Hilfestellung geben und haben die besten Snacks zum Super Bowl für euch aufgelistet.

Die klassischen Snacks:

Chips

Flips

Nachos (mit Guacamole, Sour Cream, Käse- oder Salsa-Dip) – können auch mit Käse und Jalapenos überbacken werden (hier geht’s zum Rezept)

Snack-Brezeln

Cracker aller Art

Die süßen Snacks:

Die gesunden Snacks:

Mit etwas mehr Arbeit verbunden:

Chicken Wings

Onion Rings

Pommes (klassisch oer Süßkartoffel)

Pizza

Hot Dogs

Baguette (mit verschiedenen Dips)

Käse (z.B. Gouda-Würfel oder Mozzarella)

Eier

Super Bowl: Die besten Rezepte

Damit der Magen aber nicht nur zwischendurch gefüllt ist, muss natürlich auch eine richtige Mahlzeit her. Für das reguläre Abendessen, das ihr zum Beispiel während der Vorberichte – bei „ran NFL“ auf ProSieben Maxx zum Beispiel schon ab 20.15 Uhr – vorbereiten und essen könnt, können es dann auch deutlich ausgefallenere Sachen sein. Das sind die besten Gerichte und dazugehörigen Rezepte für den Super Bowl.

Chicken Wings

Der Klassiker schlechthin sind die Chicken Wings. Beim „Snack Stadium“ nur für zwischendurch gedacht, eignen sie sich auch als Hauptspeise hervorragend. Chicken Wings gibt es in den verschiedensten Variationen. Unser Favorit: eine Barbecue-Honig-Marinade. Hier geht’s zum passenden Rezept.

Spare Ribs

Ähnlich wie die Chicken Wings gibt es Spareribs in nahezu unendlichen Varianten. Wir haben dieses Rezept zu unserem Favoriten auserkoren.

New York Club Sandwich

Wer sich nicht so wirklich festlegen will, kann sich ein New York Club Sandwich zubereiten – denn auf diesem befinden sich viele verschiedene Zutaten. Das Rezept dazu gibt es hier.

Chili Cheese Nuggets

Ihr mögt Schärfe und Hähnchenfleisch? Dann könnten die Chili Cheese Nuggets genau das Richtige für euch sein. Wie ihr diese machen könnt, erfahrt ihr in diesem Rezept.

Chili Cheese Fries

Ähnlich wie die Nuggets funktionieren auch die Chili Cheese Fries. Und die sind eine ganz schöne Wucht! Probiert sie doch einfach mal mit diesem Rezept aus.

All American Burger

Und was darf zu Pommes nicht fehlen? Richtig: der passende Burger – ohne ihn wäre der Super Bowl wohl nur halb so gut. Hier findet ihr das ideale Rezept für einen original amerikanischen Burger.

Big Mac Salat

Ihr liebt Big Macs? Dann solltet ihr für den Super Bowl unbedingt dieses Rezept für einen Big Mac Salat ausprobieren.

Hot Dogs

Deutlich einfacher – aber dafür nicht minder lecker – wird es mit Hot Dogs. Sie sind schnell gemacht und können mit nahezu jeder Zutat verfeinert werden. Ein schönes Rezept für klassische Hot Dogs gibt es hier.

Corn Dogs

Corn Dogs sind in den USA ein Fast-Food-Klassiker. Seit 1942 gibt es die Würstchen am Spieß im frittierten Maisteigmantel – und sie sind bis heute äußerst beliebt. Ein hervorragendes Rezept für Corn Dogs findet ihr hier.

Onion Rings

Onion Rings sind schnell zubereitet und eignen sich wunderbar als Beilage – mit diesem Rezept gelingen sie euch garantiert.

Getreu dem Motto „Everything tastes better with bacon“ gibt es die Onion Rings übrigens auch noch mit Speck ummantelt als Bacon Onion Rings. Und auch für diese Variante haben wir euch ein Rezept herausgesucht.

Mexikanischer Schichtsalat mit Tacos

Noch etwas für die weniger Entscheidungsfreudigen: der mexikanische Schichtsalat. Das Rezept entnehmt ihr einfach dem Video. Guten Hunger!

Barbecue Chicken Meatballs

Der Spielball beim Super Bowl reicht euch nicht? Ihr wollt euren ganz persönlichen Spielball haben? Oder am besten viele Bälle? Barbecue Chicken Meatballs könnten die Lösung eures Problems sein. Zum Rezept geht es hier entlang!

Philly Cheese Steak

Würziges Rindfleisch und zerlaufener Käse ist euer Ding? Dann solltet ihr das Philly Cheese Steak unbedingt probieren! Und natürlich haben wir auch hier ein Rezept für euch!

Nun wollen wir euch aber in Ruhe aussuchen lassen, was ihr zum Super Bowl auftischt. Ihr habt doch keine Lust zu kochen? Auch kein Problem – der Lieferdienst eures Vertrauens freut sich mit Sicherheit über eure Bestellung!

Wie auch immer ihr den Abend aus kulinarischer Sicht verbringt: Wir wünschen euch viel Spaß! Aber Vorsicht vor dem „Food Coma“, schließlich wollt ihr den Super Bowl ja auch noch verfolgen können, oder?

