In einem Jahr verdoppelt: San Hejmo feiert mit 50.000 Festival-Besuchern

Knapp 23.000 „Bewohner“, wie das San Hejmo Festival seine Besucher nennt, feierten am Freitag zu Alligatoah, Cro, Marteria, Tokio Hotel und Co. Am Samstag zogen knapp 27.000 in ihr „Heiliges Zuhause“ für Live-Musik, urbane Kunst und Genuss. Der neue Campingplatz wurde von rund 10.000 Menschen zum Partyareal verwandelt.

„Wir haben mit der zweiten Edition von San Hejmo eine fantastische Entwicklung genommen. Das Line-Up, das Areal voller Kunst und Inspiration, das neue Camping – alles hat bestens funktioniert und unseren Bewohnern super gefallen“, resümiert Bernd Dicks, Mitbegründer und Chef des Festivals.

Das Multigenre-Festival will jede Generation locken

Zum musikalischen Highlight gehörten mitunter Apache 207, Sido, Marteria und Tokio Hotel. Die Fantastischen Vier versammelten zum Festival-Abschluss alle Generationen vor der Doppel-Mainstage.

Begeistert waren die Gäste außerdem von Urban Art auf dem gesamten Areal, welche das San Hejmo Festival regelrecht zur Freiluftgalerie verwandeln. Dafür sorgten internationale Künstler wie Jacqueline de Montaigne (Portugal), Mandi Oh (Spanien), Sasha Korban (Urkaine) sowie deutsche Graffiti-Stars wie Thomas Baumgärtel, Hera oder Hoke One.

DIY-Stationen, Beachbar und 50 Bühnenauftritte

Auch sonst wurde ziemlich viel für ein gelungenes Festivalerlebnis geboten: zwischen den über fünfzig Bühnenauftritten gab es verschiedene DIY-Stationen, ein „Wohnzimmer“ mit Spielautomaten und Lounges, eine San Hejmo WG und eine Beachbar sowie eine Nachwuchsbühne für Gesangstalente. Auch das Gastro-Angebot war üppig.

Termin für San Hejmo 2024 steht fest

Der Termin für die dritte Edition steht bereits fest: Am 16. und 17. August 2024 kehrt San Hejmo zurück. Am Sonntag, 20. August, beginnt online der limitierte Vorverkauf mit vergünstigten Preisen. Infos zu den Ticketpreisen- und Kategorien der diesjährigen Ausgabe findet ihr hier.

