Weinfest am Rhein 2023: Termine, Winzer, Anfahrt – alle Infos

Lieberhaber des edlen Tropfens aufgepasst! Vom 9. bis zum 13. August können sich Wein-Genießer und Hobby-Sommeliers auf ein ganz besonderes Event freuen: Das Weinfest am Rhein. Alle Informationen zur Veranstaltung am Rheinauhafen findet ihr hier.

Wann und wo findet das Weinfest am Rhein 2023 statt?

Das Weinfest am Rhein findet an fünf aufeinander folgenden Tagen vom 9. bis 13. August am Rheinufer zwischen Elisabeth-Treskow-Platz und Harry-Blum-Platz statt. Verschiedene Weingüter und Weinhändler stellen hier ihre Produkte vor.

Wie sind die Öffnungszeiten für das Weinfest am Rhein 2023?

Geöffnet hat das Weinfest am Rhein von Mittwoch bis Samstag jeweils von 16 bis 22 Uhr. Am Sonntag empfängt es von 14 bis 20 Uhr seine Besucher.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Weinfest am Rhein (@weinfestamrhein)

Was kostet der Eintritt für das Weinfest am Rhein 2023?

Da es sich beim Weinfest am Rhein um eine kostenlose Veranstaltung handelt, müsst ihr keinen Eintritt zahlen, um in den Genuss des Events zu kommen.

>>Termine 2023 in Köln: Das sind die wichtigsten Events und Messen<<

Welche Winzer stellen auf dem Weinfest am Rhein 2023 aus?

Beim Weinfest am Rhein erwarten euch 2023 nationale wie internationale Winzer. Alle Aussteller im Überblick:

Weinregion Loire (Frankreich)

My Greek Wine, Griechenland

Weingut Götz, Deutschland (Rheinhessen)

Weingut Korbus, Deutschland (Franken)

Weingut Reverchon, Deutschland (Saarland)

Weingut Markus Meier, Deutschland (Südfranken)

Weingut Blankenhorn, Deutschland (Baden)

Schloss Neuweier, Deutschland (Baden)

Weingut III Freunde (Rheinhessen)

Weingut Schloss Ortenberg, Deutschland (Baden)

Wine & Glory, Deutschland (Köln)

Welche Speisen gibt es auf dem Weinfest 2023?

Mehrere Food-Stände versorgen hungrige Gäste auf dem Weinfest 2023 mit Mahlzeiten auf die Hand. Angeboten werden unter anderem Flammkuchen, Burger, Wraps, Crepe, Reibekuchen, vegane Spezialitäten und weitere kleine Snacks.

Wie sind die Wein-Preise auf dem Weinfest am Rhein 2023?

Sowohl einfache Tropfen für einen gemütlichen und lauen Sommerabend als auch hochwertige Gewächse fürs exquisite Abendessen haben die Anbieter auf dem Weinfest für euch parat. In den Genuss kommen Genießer ab etwa vier Euro pro Glas. Eine ganze Flasche ist ab 20 Euro zu haben. Auf alle Getränke wird ein Pfand erhoben.

Wie komme ich zum Weinfest am Rhein 2023?

Am einfachsten gestaltet sich die Anfahrt mit dem ÖPNV. So liegt die KVB-Haltestelle Ubierring nur etwa 100 Meter vom Weinfest am Rhein entfernt. Hier halten die Straßenbahnlinien 15 und 16.

>>Neueröffnungen in Köln 2023 – die große Übersicht der besten Neuzugänge<<

Wer lieber mit dem Auto anreisen möchte, kann seinen Wagen in der Tiefgarage Rheinauhafen abstellen (Adresse: Bayenstraße 2, 50678 Köln). Pro Stunde ist hier eine Parkgebühr von 3,30 Euro fällig.