Verdi-Streik in Köln: Bei Kaufhof, Ikea und Co. bleiben die Türen heute zu

Die Verdi-Streiks wollen einfach kein Ende nehmen. Auch in Köln müssen die Menschen heute wieder mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Recht überraschend haben zum angekündigten Eisenbahner-Streik, der auch einige KVB-Linien betrifft, nun auch mehrere Einzelhändler klargestellt: Heute bleiben die Türen zu.

Verdi hatte zuvor mehrere Millionen Menschen dazu aufgerufen, sich am heutigen Donnerstag, dem 4. Mai, an den Warnstreiks zu beteiligen. Unter den prominentesten Namen im Einzelhandel finden sich folgende:

Galeria Karstadt Kaufhof (Breite, Hohe und Neusser Straße)

H&M

Primark

Ikea (Godorf und Butzweiler Straße)

Kaufland

>> „Mir gehen 3000 Euro durch die Lappen“: Flughafen-Taxifahrer schlagen wegen Streik Alarm <<

Streik in NRW: Arbeitskampf geht in die nächste Runde

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Arbeitskämpfen in Nordrhein-Westfalen. Grund für den erneuten Streik ist die ausgebliebene Einigung am 28. April. Zuvor hatten am 26. April bereits rund 2000 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt, das Angebot zwei Tage später wurde von Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse aber ausgeschlagen.

Die Gewerkschaft will für ihre Angestellten 550 Euro mehr Lohn pro Monat, für die kommenden 12 Monate. Auch die Auszubildenden sollen deutlich mehr Geld erhalten. So sollen die Vergütungen um 250 Euro angehoben werden.