Thirty Seconds To Mars geben Exklusivkonzert in Köln – so kommen Fans an die limitierten Tickets

In Köln findet am 20. und 21. September die „Digital X“ statt, ein Festival der Digitalisierung für Unternehmen, gerne auch als „Zukunftsmesse“ bezeichnet. Hier finden sich Konzerne, Mittelständler und Start-ups zusammen, um über Neuerungen und Visionen zu diskutieren und sich auszutauschen.

Bereits im vergangenen Jahr waren mit Muse absolute Weltstars vor Ort und gaben im Kölner MediaPark ein Konzert, auch in diesem Jahr hat man einen namhaften Musicact eingeladen. So sind in diesem Jahr am 20. September Thirty Seconds To Mars, die Band von Oscar-Preisträger Jared Leto, vor Ort.

Thirty Seconds Of Mars spielen „Telekom Street Gig“ in Köln – wer kommt an Tickets?

Das Konzert findet im Rahmen der „Telekom Street Gigs“ statt, die bereits seit 2007 regelmäßig ausgetragen werden. Die US-amerikanische Rockband wird auf der „Digital X“ dann ihr neues Album „It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day“ präsentieren.

Für Fans gestaltet sich der Ticketkauf allerdings schwierig, denn im freien Verkauf wird es keine Karten für das Konzert geben. Nur, wer Kunde bei der Telekom ist, kann sich mit Hilfe des Telekom-Treueprogramms „MagentaMoments“ ab dem 6. September um Karten bewerben.

Wer keine Karte bekommt, hat immerhin noch die Möglichkeit, das Konzert der Band im kostenlosen Livestream bei „MagentaMusik“ zu sehen. Mit „It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day“ veröffentlichen Leto und seine Mitstreiter bereits ihr sechstes Studioalbum.