Sturm verwüstet beliebten Park in Köln – Stadt greift mit Sperrung durch

In Köln verursachte das Unwetter am Montag, 24. Juli, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Etwa im Stadtgarten seien mehrere Bäume entwurzelt worden, eine Person sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Stadt mit. Zwischenzeitlich seien alle Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz gewesen.

Nach dem heftigen Sturm muss der Stadtgarten in Köln für die Zeit der Beseitigung von sturmbedingten Baumschäden voraussichtlich bis Samstag, 29. Juli 2023, geschlossen bleiben. Die Stadt arbeite mit Hochdruck daran, den Park so schnell wie möglich wieder für Passanten begehbar zu machen. Aus Sicherheitsgründen ist das Betreten bis zur Wiedereröffnung untersagt. Für weitere Grünanlagen oder Spielplätze gebe es aber aktuell keine Einschränkungen.

Wetter NRW: Sturm verwüstet Park in Köln und entwurzelt Bäume in Frechen

Der starke Wind hat auch in der Nachbarstadt Frechen am Montagnachmittag Bäume entwurzelt und Ziegel von Dächern geweht. Dabei wurden mehrere Autos sowie die Oberleitung einer Straßenbahn beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Verletzte gab es laut einer Polizeisprecherin zunächst nicht. Wie die Stadt Köln mitteilte, beseitigte die Feuerwehr auch an der Anschlussstelle an der A1 bei Frechen zahlreiche umgestürzte Bäume.

Der starke Wind in Frechen im Rhein-Erft-Kreis war laut einem Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Phänomen auf kleinem Raum und dauerte nur kurz. Warum es im Hochsommer zu Sturmböen dieser Art kommt, hat Tonight News mit Diplom-Meteorologe Dominik Jung aufgearbeitet. Hier erklärt der Experte, warum es momentan so kalt ist.

In den kommenden Tagen soll es laut Deutschem Wetterdienst immer wieder zu Stürmen und Gewittern kommen. Dabei sei Regen ein dauerhafter Begleiter in NRW. Experten zufolge dauere das schlechte Wetter noch mindestens bis August an, eventuell sogar länger.