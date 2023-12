Spartrick auf dem Kölner Weihnachtsmarkt: So bekommt ihr den Glühwein für unter vier Euro

Sich einen Glühwein auf dem Kölner Weihnachtsmarkt zu genehmigen, ist nicht gerade ein günstiges Unterfangen. So liegt der Preis für die 0,2-Liter Tasse auf den meisten Märkten bei 4,50 Euro. Nur auf den Weihnachtsmarkt am Rheinauhafen kostet der Becher 4 Euro. Obendrauf kommt dann auch nochmal der Tassenpfand – und der kann je nach Stand schon mal bis zu vier Euro betragen. Doch mit einem Spartrick bekommt ihr den Glühwein für unter vier Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier.

Glühwein auf dem Kölner Weihnachtsmarkt: Hier gibt es die Tasse für nur 3,75 Euro

Um an das günstige Heißgetränk zu kommen, musst ihr euch auf den Rudolfplatz, auch Nikolausdorf genannt, in der Kölner Innenstadt begeben. Dort bieten die Stände Glühwein aus der Thermoskanne an. Diese kostet 22,50 Euro plus 15 Euro Pfand.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Weihnachtsmarkt Nikolausdorf (@nikolausdorf)

In eine Kanne passen 1,2 Liter, welche dementsprechend sechs Glühweinbecher á 0,2-Liter füllen. Umgerechnet auf eine Tasse kostet das Heißgetränk dann nur noch 3,75 Euro pro Tasse. Ein richtiges Schnäppchen! Daneben bleibt der Glühwein, da er in einer Thermoskanne aufbewahrt wird, auch länger warm. So könnt ihr ihn völlig entspannt genießen und lauft nicht Gefahr, dass er mit der Zeit kalt wird und seinen Geschmack verliert.

>> Kölner Weihnachtsmarkt 2023: Preis-Schock? So viel kosten Glühwein und Bratwurst – die Preise im Überblick <<

Der Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz hat noch bis zum 23. Dezember 2023 geöffnet. Die Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr.

Neben dem Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz gibt es noch weitere schöne Märkte in Köln, die ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen solltet. Welche das sind, erfahrt ihr hier.