„Open Airport“-Festival 2023 am Flughafen Köln/Bonn – alle Infos

Auch in diesem Jahr gibt es in Köln wieder das „Open Airport“-Festival am Flughafen Köln/Bonn. Mit Unterstützung einiger prominenter, kölscher Bands dürft ihr euch diesmal sogar an fünf Tagen auf ein ganz besonderes Event freuen.

„Open Airport“-Festival 2023 in Köln: Termin und Öffnungszeiten

Das Festival startet am Freitag, den 11. August, und läuft bis Sonntag, den 20. August 2023. Dann soll der Flughafenbahnhof wieder zur „bunten Oase der Musik“ werden. Zudem wird es mit „Üvverm Horizont“ einen rein kölschen Abend geben.

„Open Airport“-Festival 2023 in Köln: Diese Bands sind mit dabei!

Am Freitag startet das Festival mit dem Singer/Songwriter Milow. Am Samstag findet dann der kölsche Abend „Üvverm Horizont“ mit Kasalla sowie Überraschungsgästen statt.

Sonntag, den 13. August geht es mit Pelemele weiter. Am Montag, den 14. August sind Alphaville und das Deutsche Filmorchester Babelsberg zu Gast.

Am Dienstag, den 15. August, ist Johannes Oerding am Flughafen in Köln/Bonn.

Weitere Gäste sind bislang noch nicht bekanntgegeben.

„Open Airport“-Festival 2023 in Köln: Tickets

Bei den Tickets hat sich einiges getan im Gegensatz zum letzten Jahr. So könnt ihr die Tickets dieses Jahr online bestellen. Dabei müsst ihr aber darauf achten, für welchen Tag ihr euch die Karten sichern wollt, denn diese unterscheiden sich je nach Konzert.

Die günstigsten Tickets kosten 11 Euro, für Johannes Oerding müsst ihr allerdings mit 68 Euro deutlich tiefer in die Tasche greifen.

„Open Airport“-Festival 2023 in Köln: Anreise und Parken

Der Köln Bonn Airport ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen (unter anderem S19 und RB27). Der Flughafenbahnhof ist 5 Minuten fußläufig zum Festival-Gelände. Konzert-Besuchern, die mit dem Auto anreisen, wird das Parkhaus 1 und Parkhaus 2 empfohlen. Das Veranstaltungsgelände befindet sich auf der Freifläche zwischen dem Parkhaus P2 und dem Moxy Hotel.